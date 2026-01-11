La relation entre le Barça et le Real est DETRUITE

Les Catalans avaient largement dominé leurs rivaux du Clasico l'an dernier et espèrent réitérer cet exploit à Djeddah.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est dit confiant quant aux chances de l'équipe de Hansi Flick de remporter le titre, comme il l'a déclaré aux médias samedi (via Marca).

« Nous sommes impatients de remporter ce titre, le premier de la saison. Nous méritons d'être en finale. Nous voulons tous commencer l'année 2026 par un titre. Lorsque nous remportons la Supercoupe, nous gagnons généralement d'autres titres. La saison nous guide. Nous sommes mentalement très bien préparés. »

Malgré dix victoires consécutives en championnat et une victoire 5-0 contre l'Athletic Club en demi-finale, Laporta ne considère pas le FC Barcelone comme favori face au Real Madrid.

« En finale, il n'y a pas de favoris, tout peut arriver. Je pourrais vous donner de nombreux exemples. Il n'y a pas de favori en finale. Les deux équipes utiliseront leurs atouts pour gagner. Notre esprit d'équipe est supérieur à celui de l'adversaire, mais ils ont aussi les moyens de gagner, comme nous l'avons vu en demi-finale. Nous sommes arrivés en finale en pleine forme, nous avons fait un excellent match contre l'Athletic, et nous sommes convaincus que si nous jouons avec la même intensité, nous pouvons l'emporter. L'Atlético Madrid, en revanche, méritait mieux. Je veux simplement vous dire qu'en finale, il n'y a jamais de favori. »

Laporta confirme des relations institutionnelles tendues avec le Real Madrid.

Interrogé sur l'état de ses relations avec le Real Madrid sur le plan institutionnel, compte tenu de leur affrontement dans l'affaire Negreira, Laporta a admis que la situation était mauvaise, tout en réaffirmant son respect pour son homologue Florentino Pérez.

« Les relations avec le Real Madrid sont mauvaises, elles sont rompues. Différents problèmes nous ont éloignés. Si nous étions déjà des rivaux acharnés et de longue date, la situation actuelle met fin à ces relations. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a plus de respect. Comme dans la vie, tout est gérable, mais cela dépend des parties concernées.

« J'ai le plus grand respect et la plus grande cordialité à son égard. Je ne sais pas si Florentino est venu, il n'était pas présent à l'événement de la Fédération, mais il est libre de faire ce qu'il veut. Nous avons le plus grand respect pour notre rival et ses représentants. Nous avons toujours agi dans le respect de l'harmonie institutionnelle. »