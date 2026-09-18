La recrue à plusieurs millions ne rejouera plus pour le PSV cette saison

Adamo Nagalo ne rejouera pas pour le PSV cette saison, rapporte De Telegraaf ce vendredi soir. Le défenseur est confronté à un « problème médical », selon Jeroen Kapteijns.

Nagalo semblait parti pour rejoindre le FK Corum cet été, mais le défenseur n’a pas passé la visite médicale en Turquie. Selon De Telegraaf, il existe toutefois une chance qu’il quitte malgré tout le PSV.

Le PSV ne souhaite pas préciser exactement ce dont souffre Nagalo, en raison des règles de confidentialité. On sait en revanche qu’il ne rejouera donc plus pour le club d’Eindhoven.

Il y a encore deux ans, le PSV avait déboursé sept millions d’euros à FC Nordsjaelland pour le joueur burkinabè, qui avait déjà été éloigné des terrains pendant longtemps en raison d’une blessure à l’épaule.

Au total, il n’a disputé que douze matches sous le maillot du PSV. La saison dernière, il avait été prêté pendant six mois au club turc de Konyaspor.



