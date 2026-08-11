L'Atlético Madrid s'est rapproché de la conclusion de l'une de ses plus importantes opérations du mercato estival actuel, après que ses négociations avec Tottenham Hotspur pour recruter le défenseur argentin Cristian Romero sont entrées dans leur phase finale.

Le journaliste Pedro Fullana a révélé dans l'émission « El Larguero » que ce transfert intervient à la demande directe de l'entraîneur Diego Simeone, qui a insisté pour renforcer sa défense avec son compatriote Romero afin de retrouver la solidité défensive qui a manqué à l'équipe la saison dernière.

Malgré l'hésitation qui a marqué les négociations du côté du club londonien au cours des dernières semaines, les dernières heures ont connu une avancée notable, les Rojiblancos étant confiants dans leur capacité à boucler l'opération pour moins de 40 millions d'euros dans les prochains jours.

L'Atlético cherche à dégager les liquidités nécessaires grâce aux ventes attendues, le club escomptant récupérer environ 20 millions d'euros de la vente de Nahuel Molina et autant de celle de Matteo Ruggeri, en plus de 10 millions d'euros de la vente de Thiago Almada à River Plate.

De son côté, Romero met tout en œuvre pour faciliter son transfert vers la capitale espagnole, ayant clairement affiché son désir de porter le maillot rouge et blanc la saison prochaine et refusant d'examiner toute autre offre en attendant un accord entre les deux clubs.