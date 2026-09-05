La réaction de Dembélé à la surprise d'Enrique

Des rapports français ont révélé la réaction de l'attaquant du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé après que l'entraîneur Luis Enrique l'a écarté du onze de départ lors du match d'hier face à Monaco.

Le Paris Saint-Germain s'est incliné face à Monaco sur le score de deux buts à un lors de la troisième journée du championnat de France, vendredi, pour se retrouver treizième avec deux points.

Goal rapporte, d'après le journal français L'Équipe, qu'Ousmane Dembélé a été surpris par la décision d'Enrique, entrant en jeu à la 68e minute, mais sans parvenir à faire la différence sur le résultat.

L'Équipe ajoute que ses sources ont révélé que Dembélé s'attendait à être titulaire après avoir bénéficié d'un repos loin du camp de l'équipe, ce qui l'a surpris de cette décision, mais sa relation avec l'entraîneur espagnol est restée bonne, sans aucune tension.

De son côté, Luis Enrique a justifié sa décision lors de son intervention sur la chaîne française Canal+, expliquant qu'elle s'inscrivait dans la gestion de la charge du joueur après un début de saison chargé, déclarant : « Avec chaque joueur, les circonstances sont différentes. Ousmane a fourni des efforts lors de la Supercoupe d'Europe et du Trophée des champions, puis il a pris un peu de repos. »

L'entraîneur espagnol a ajouté : « Face à Monaco, il a joué 20 ou 25 minutes à un très bon niveau. Nous commençons maintenant à augmenter son temps de jeu, et nous poursuivrons ainsi lors des prochains matches. »

Le Paris Saint-Germain tourne désormais son attention vers la Ligue des champions, où il se prépare à affronter le Slovan Bratislava mercredi, et Dembélé devrait faire son retour dans le onze de départ après le repos dont il a bénéficié.