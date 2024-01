La question complètement idiote de IShowSpeed à Ronaldo

IShowSpeed a laissé le "premier Ronaldo" stupéfait en demandant à R9 s'il était le "père" de la superstar portugaise Cristiano Ronaldo.

L'ancien international brésilien Ronaldo a rendu ce surnom célèbre dans le monde entier en jouant pour des clubs comme le FC Barcelone, l'Inter et le Real Madrid, tout en devenant deux fois vainqueur de la Coupe du monde. Depuis, CR7 est devenu une icône mondiale et un autre grand joueur de tous les temps. IShowSpeed semble un peu perplexe quant à la façon dont le nom le plus légendaire a perduré dans le monde du football.

La star américaine des réseaux sociaux a dit à R9 lors d'un chat sur sa chaîne YouTube : "Tu as le même nom que Ronaldo" : "Tu as le même nom que Ronaldo, tu es le père de Ronaldo ?". Le Sud-Américain, perplexe, a répondu en disant : "Qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis Ronaldo, le premier Ronaldo". IShowSpeed n'a pas laissé passer l'occasion et a poursuivi : "Exactement, tu es le premier Ronaldo, alors tu es le père de Ronaldo ?".

IShowSpeed n'a jamais caché son admiration pour Ronaldo, profitant de chaque occasion pour faire de l'ombre à Lionel Messi. C'est ce qu'il a fait une fois de plus lors de sa rencontre avec R9, en déclarant à la question "Vous aimez Ronaldo plus que Messi ? Je n'aime pas Messi parce qu'il est petit et que c'est une ordure. Cristiano Ronaldo est meilleur".

Messi et Ronaldo se préparent à raviver leur longue rivalité au début de l'année 2024, en s'affrontant lors de la Coupe de Riyad le 1er février. Cette rencontre entre l'Inter Miami (MLS) et Al-Nassr (Pro League saoudienne) est annoncée comme "la dernière danse", et il y a fort à parier qu'IShowSpeed sera de la partie.