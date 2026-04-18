La publication Instagram de Xavi Simons a suscité une vive réaction négative de la part de ses propres supporters

La publication Instagram de Xavi Simons a provoqué un tollé parmi les supporters samedi soir. Le milieu offensif de Tottenham Hotspur a partagé un cliché de sa célébration après son but contre Brighton & Hove Albion (2-2), ce qui a agacé une grande partie de ses fans. Les Spurs ont laissé filer une victoire cruciale dans les arrêts de jeu et restent donc en proie à de sérieuses craintes de relégation.

L’international néerlandais semblait pourtant le héros du match dans le nord de Londres grâce à une frappe puissante, repoussée par le poteau avant de rentrer, qui l’avait vu ouvrir le score à la 75^e minute (2-1). Exultant, il avait alors ôté son maillot pour célébrer avec ferveur devant les supporters. Tout a basculé à la 94^e minute : Brighton a égalisé et Tottenham a laissé filer deux points précieux.

Après la rencontre, Simons a publié un message sur Instagram et X : « Nous n'arrêterons pas de nous battre. Le public était formidable aujourd'hui. Allez les Spurs. »

Malgré sa prise de conscience, c’est surtout la photo de sa célébration qui a agacé certains supporters. « Le foot touche le fond. Un joueur d’un club relégable poste ça », peut-on lire dans l’un des commentaires. Un autre est encore plus virulent : « Tu es une véritable honte pour le football. Qui célèbre un tel but et enlève son maillot à la 75e minute alors que son équipe est en relégation ? »

Plusieurs internautes rappellent aussi le précédent Richarlison, auteur de plusieurs célébrations prématurées suivies de pertes de points pour les Spurs : « Typique, il a fait son Richarlison. » Un autre ajoute : « Encore un qui enlève son maillot… et ça lui revient comme un boomerang. »

« Pourquoi célébrer ainsi à la 75e minute alors que le match n’est pas gagné ? » s’interroge un supporter. Un autre, cynique : « Supprimez ce genre de publications, s’il vous plaît. » Et un dernier de conclure : « N’as-tu donc aucune honte ? »

Néanmoins, plusieurs réactions positives émergent. Un supporter analyse : « C’était un but magnifique. Tu as parfaitement contrôlé le ballon et tu l’as superbement expédié au fond des filets. Bravo, Xavi ! » Un autre garde espoir : « Allez Xavi, quel match ! Poursuivons sur cette lancée la semaine prochaine et oublions ce résultat. »



























