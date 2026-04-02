La prudence est de mise… Quand Bellingham sera-t-il titulaire avec le Real Madrid ?

Alvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid, compte faire preuve de prudence avec l'Anglais Jude Bellingham, après son retour d'une longue blessure début février dernier.

Bellingham a fait son retour après sa blessure et n'a joué que 17 minutes en tant que remplaçant avec le Real Madrid lors du derby contre l'Atlético de Madrid, avant le début de la trêve internationale, où il a rejoint le camp d'entraînement de l'équipe d'Angleterre.

Le journal espagnol « AS » a indiqué que Jude Bellingham était de retour, mais qu'il n'avait pas encore retrouvé toute sa forme physique. Revenir dans l'équipe est une chose, retrouver sa pleine forme en est une autre, et c'est pourquoi il a encore besoin d'un peu de temps.

Le journal ajoute : « C'est la conclusion à laquelle sont parvenus tant le staff technique du Real Madrid que celui de la sélection anglaise. Jude a passé cette période à Londres avec les Three Lions, mais il n'était pas prêt à jouer et n'a pas disputé une seule minute. »

Elle a poursuivi : « Tout le monde, y compris Jude lui-même, s’accorde à dire que le risque de rechute ne doit pas être pris à la légère, non seulement pour lui, mais aussi à l’approche de la Coupe du monde. »

Elle a précisé que Bellingham avait reçu le feu vert médical, mais qu’il n’était pas encore tout à fait prêt à réintégrer le onze de départ du Real Madrid.

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Bellingham a passé la semaine dernière et la moitié de la semaine suivante avec la sélection anglaise, s’entraînant avec intelligence et sérénité, mais sans jouer concrètement, il n’a pas joué contre l’Uruguay ni contre le Japon.

Bellingham est rentré à Madrid hier et se trouve actuellement à Valdebebas, où il rejoindra l'équipe royale, mais sous étroite surveillance médicale.

Le journal ajoute : « La prudence est de mise : Bellingham ne sera pas titulaire samedi contre le Real Majorque, et il est presque certain qu'il ne sera pas titulaire non plus mardi lors du match aller contre le Bayern Munich. Il fera partie de l'effectif pour ces deux rencontres et sera disponible pour jouer quelques minutes, mais son retour se fera progressivement. »

Elle a ajouté : « L'objectif, bien sûr, est que Bellingham devienne à terme un titulaire indiscutable. Mais il s'agit là d'un objectif à moyen terme ; dans l'immédiat, l'équipe qui affiche de bonnes performances restera inchangée : Federico Valverde sur l'aile droite, avec une grande liberté de mouvement sur tout le terrain, Tiago Petarich et Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain, et Arda Güler sur l'aile gauche. C'est ce milieu de terrain qui a éliminé Manchester City, et il devrait continuer sur cette lancée.

Le seul changement attendu dans le onze de départ du Real Madrid face à Majorque concernera l'attaque : Mbappé sera titulaire face à Majorque, ce qui renverra Ibrahim Díaz sur le banc.

La question de l’intégration de Bellingham dans l’équipe restera d’actualité à l’avenir, et Arbeloa devra à un moment donné prendre la décision de reléguer Güler ou Thiago sur le banc pour lui faire une place, mais ce moment viendra plus tard.

Pour l'instant, Bellingham n'est pas prêt à être titulaire, car il n'a pas encore retrouvé toute sa forme et a besoin de plus de temps pour atteindre 100 % de sa condition physique. Obtenir l'autorisation médicale est une chose, être prêt pour la compétition est une autre.

Le journal conclut que le scénario le plus réaliste est le retour de Bellingham en pleine forme à Munich, dans deux semaines, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions. D'ici là, la prudence restera de mise.

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