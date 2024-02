La proposition surprenante de Carlo Ancelotti à Modric

Luka Modric vit ses derniers instants en tant que joueur du Real Madrid. Son entraîneur lui fait une incroyable proposition.

En juin prochain, le contrat de Luka Modric va prendre fin au Real Madrid. Âgé de 38 ans, le milieu central croate devrait être libéré par le club merengue, qui envisage faire confiance à ses jeunes joueurs. Partira ou partira pas, Ancelotti vient de faire une incroyable proposition au milieu central des Vatreni.

La proposition d’Ancelotti à Modric

Le Real Madrid prépare déjà l’après-Modric. Titulaire indiscutable malgré son âge avancé, Luka Modric est relégué au deuxième plan par l’entraîneur Carlo Ancelotti ces derniers temps. Ecarté le 13 février dernier lors de la manche aller des huitièmes de finale de Ligue des champions contre le RB Leipzig (0-1), la presse espagnole indiquait que c’était un signe pour l’avenir du Croate. Kylian Mbappé, cité en partance pour le Real Madrid, est pressenti pour récupérer le numéro (10) de Modric.

A en croire les informations du média The Athletic, Luka Modric et le Real Madrid devraient continuer ensemble, même si ce n’est plus sur les terrains de football. Il y a deux mois, Carlo Ancelotti a proposé à son milieu de terrain de rejoindre son staff technique s’il décide de prendre sa retraite à l’issue de la saison. Une proposition que le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde a d’abord poliment refusée.

Modric reviendrait sur sa réponse !

Selon des sources proches du dossier, le refus de Luka Modric n’était pas définitif et qu’il pourrait reconsidérer l’offre de son entraîneur italien avec qui il partage une très bonne relation. Répondra-t-il par l’affirmative ou non ? La réponse ne viendra que du concerné. Mais vu son engagement et sa rage de vaincre sur les terrains, Modric pourrait décider de signer avec un autre club pour continuer à prouver.