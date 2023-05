La promesse de Kroos aux supporters du Real Madrid

Toni Kroos a promis que le Real Madrid allait "se battre" après son humiliante élimination de la Ligue des champions aux mains de Manchester City.

Le club de Manchester City s'est déchaîné lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions à l'Etihad Stadium, inscrivant quatre buts sans riposte pour éliminer les champions en titre de la compétition de manière éclatante.

Le doublé de Bernardo Silva a permis à l'équipe de Pep Guardiola de prendre les commandes après le match aller qui s'était terminé sur un score de 1-1. Le but contre son camp d'Eder Militao et le quatrième but de Julian Alvarez dans les arrêts de jeu ont permis à City de s'imposer 5-1 sur l'ensemble des deux matches.

Kroos, qui a fait partie de cinq équipes ayant remporté la Ligue des champions dans sa carrière - quatre avec les Blancos - a posté sur les médias sociaux pour dire simplement : "Le Real Madrid va se battre" après la défaite.

Le joueur de 33 ans est l'un des joueurs les plus décorés du football moderne, même si lui et ses coéquipiers du Real Madrid n'ont qu'une Copa del Rey à leur actif cette saison.

Le Real Madrid a encore quatre matches de Liga à disputer cette saison, même si le titre appartient déjà au FC Barcelone. Le prochain match aura lieu dimanche contre Valence.