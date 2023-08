Le Real Madrid a engagé Kepa Arrizabalaga, prêté par Chelsea pour la saison, et il a déjà fait une déclaration d'intention.

L'ancien gardien de but de l'Athletic Club, âgé de 28 ans, était recherché par les Blancos pour remplacer Thibaut Courtois, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur. Ce dernier devrait être absent pour la majeure partie de la saison et Kepa le remplacera temporairement.

Cependant, lors de sa présentation, Kepa a déclaré qu'il aimerait rester plus longtemps que son prêt d'un an, si ses performances le justifient. Il est impossible de prédire comment le Belge de 31 ans réagira à sa blessure au genou, mais en théorie, il devrait surpasser celui qui est pour beaucoup le meilleur gardien de but du monde.

"Je l'espère. Aujourd'hui, c'est le premier jour de mon prêt. Nous avons le temps, nous verrons. J'espère que mes performances me permettront d'y parvenir.

Comme le souligne Relevo, il devrait également briser une série qui existe depuis le début du 21e siècle. Sur les six joueurs prêtés au Real Madrid, aucun n'est resté au-delà de la fin de son prêt initial.

Les regrettés José Antonio Reyes, Julien Faubert, Emmanuel Adebayor, Michael Essien, Javier Hernandez et Alphonse Areola sont tous arrivés au Santiago Bernabéu pour un contrat temporaire, mais aucun n'a réussi à aller plus loin.

Il est vrai que Kepa va bénéficier d'un temps de jeu en équipe première qu'aucun de ces six-là n'a eu, et qu'il aura l'occasion de faire ses preuves. A moins que Courtois n'apparaisse comme un gardien très différent à son retour, la tâche s'annonce extrêmement difficile pour le Basque.