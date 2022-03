La promesse de Chelsea à Azpilicueta

Avec Andreas Christensen et Franck Kessie, des accords ont été trouvés rapidement, mais il y a d'autres opérations qui prendront plus de temps, inévitablement. L'une d'entre elles concerne le capitaine de Chelsea, Cesar Azpilicueta.

Le défenseur de Chelsea est l'un des joueurs recherchés par la formation catalane et sur lequel elle a des vues depuis un certain temps. Son contrat expire en juin, mais l'équipe anglaise dispose d'une option de renouvellement automatique.

Il n'est pas clair si celle-ci a déjà été exercée ou non. Barcelone et l'entourage du joueur ont, en tout cas, de sérieux doutes à ce sujet. Mais, en plus, les dirigeants du club londonien lui ont promis qu'ils faciliteraient son départ s'il voulait quitter l'équipe de Thomas Tuchel.

Azpilicueta a plusieurs clauses dans son contrat et l'une d'elles stipule que s'il joue 30 matchs cette saison, son contrat sera renouvelé unilatéralement.

Certaines sources affirment que Chelsea a exercé cette option avant que les sanctions à l'encontre de Roman Abramovich ne soient appliquées, donc son contrat n'expire pas en juin et les Blaugrana devraient négocier pour le faire venir.

Mais le joueur n'est pas aussi clair et attend la vente du club, prévue en avril, pour en avoir le cœur net. Au Camp Nou, on attend donc dans les coulisses.

Quoi qu'il en soit, le joueur de Navarre attend également une rencontre avec Chelsea car, il y a quelque temps, les dirigeants lui ont assuré que s'il voulait quitter Stamford Bridge, ils ne s'y opposeraient pas.

Ils lui ont donné leur parole à ce sujet, indépendamment de sa situation contractuelle. En tout cas, Azpilicueta ne quittera pas le club anglais en mauvais termes.

Les relations entre les parties sont excellentes. Le défenseur de 32 ans fait partie des meubles chez les géants de la Premier League. Il a rejoint Chelsea à l'été 2012 et en est aujourd'hui le capitaine.