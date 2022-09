La promesse complètement folle de la maman de Cristiano Ronaldo

Ronaldo aurait envisagé de rejoindre le Sporting cet été après avoir informé Manchester United de son intention de quitter le club en quête d'une place en Ligue des champions.

Cependant, le transfert ne s'est pas concrétisé, plusieurs clubs n'ayant pas manifesté plus qu'un intérêt timide pour le vétéran et Ronaldo est finalement resté à Old Trafford.

Le joueur de 37 ans est dans la dernière année de son contrat, bien qu'il y ait une option de prolongation, mais sa mère, Dolores Aveiro, a admis qu'un Ronaldo finira par rejoindre le Sporting, même si cela pourrait être son fils Cristiano Junior.

S'adressant au média portugais Nova Genta, Aveiro a déclaré : "Je lui ai déjà dit : 'Fils, avant de mourir, je veux te voir jouer pour le Sporting à nouveau. Ce n'est pas arrivé cette année, mais peut-être que ça arrivera l'année prochaine.

"Mais si ce n'est pas lui, ce sera Cristianinho. À son âge, il joue mieux que son père. Quand il avait 12 ans, Cristiano n'avait pas d'entraîneur mais aujourd'hui il est le professeur de son fils.

Il a déjà dit : "Papa, quand nous irons vivre à Lisbonne, je veux jouer au Sporting". Les voir tous les deux jouer ensemble au club serait mon rêve."

"Si les souhaits d'une mère et d'une grand-mère se réalisent, alors l'un de ses enfants rejoindra le Sporting très prochainement."