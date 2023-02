La prolongation de Messi, une "connerie" pour Rothen

L'ancienne star du PSG Jérôme Rothen a critiqué Lionel Messi et dit que ce serait "une connerie" qu'il signe une prolongation au club.

Le contrat de Messi au PSG expire à la fin de la saison en cours, et les dirigeants parisiens sont actuellement en négociations pour renouveler son bail.

On s'attend à ce que Messi signe une prolongation, malgré l'intérêt de son ancien club, le FC Barcelone, et de l'Inter Miami en MLS.

La nouvelle de la prolongation de Messi n'a pas impressionné Rothen, qui a porté les couleurs du PSG de 2004 à 2010.

Qu'a dit Rothen à propos de Messi ?

"La prolongation de Messi est une connerie", a déclaré Rothen dans son émission sur RMC Sport.

"Gérer les trois [Messi, Neymar et Kylian Mbappé] est compliqué. En plus de cela, il y a la masse salariale. Et on a vu que le PSG est coincé avec le fair-play financier, parce que la masse salariale a explosé.

" Là, vous avez la possibilité de récupérer une grosse somme d'argent sur le salaire de Messi. Cela peut vous permettre de recruter et d'améliorer votre effectif. Pour tout ça, c'est une très mauvaise idée de prolonger Leo Messi.

"En termes d'image et de ce qu'il reflète, je ne comprends pas pourquoi Leo Messi veut prolonger l'aventure. Il ne fait aucun effort pour mettre le club en avant. Il ne remercie jamais les supporters, il baisse la tête et va au vestiaire.

"Même en célébrant ses buts, son nom est scandé, il n'a jamais un geste gentil envers les supporters pour les remercier. Il ne veut pas s'investir davantage dans le projet. Pour cette raison, ce n'est pas une bonne idée de le garder."

Messi a effectué un transfert gratuit choc vers le PSG à l'été 2021 après avoir été incapable de signer un nouveau contrat avec Barcelone.

La légende argentine a battu pratiquement tous les records pendant plus de 20 ans au Camp Nou, marquant un incroyable 672 buts en 778 matchs.

Il a connu une première saison difficile au PSG, avec seulement six buts en Ligue 1, mais il est revenu à son meilleur niveau cette saison.

Messi compte 15 buts et 14 passes décisives dans toutes les compétitions jusqu'à présent et il a également mené l'Argentine à la gloire en Coupe du monde au Qatar.