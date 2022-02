La priorité du FC Barcelone se nomme... Araujo

Les Blaugrana travaillent actuellement à l'obtention d'un nouveau contrat pour le défenseur central titulaire Ronald Araujo.

Araujo, la priorité du Barça

Xavi Hernandez a admis ce week-end que le contrat d'Araujo était désormais prioritaire, tandis que Gavi figure également en bonne place sur la liste.

Araujo est en fin de contrat en 2023, et le Barca est très réticent à l'idée de le laisser entrer dans la dernière année de son contrat.

Le Barca a été piqué au vif en se mettant dans cette situation avec Barcelone, et il essaie de garder une longueur d'avance sur les chaînes en ce qui concerne les contrats.

Selon les rapports les plus récents, Araujo a rejeté la première offre du Barca, mais les discussions se poursuivent.

Selon Sport, Chelsea et Manchester United pourraient maintenant être intéressés par Araujo, et ils pourraient offrir le double du salaire offert par Barcelone.

L'article continue ci-dessous

C'est une grande menace pour le Barça, et cela va probablement le pousser à se précipiter sur le nouveau contrat du défenseur central.

Araujo est un élément clé des plans de Xavi pour le présent et l'avenir, et il a réussi à marquer un but dimanche lors de la victoire du Barca sur l'Atlético.