Le jour même de l’anniversaire du patron du directoire Axel Hellmann, l’Eintracht Francfort a vécu samedi une débâcle remarquable. Lors de son dernier match de préparation, l’Eintracht s’est incliné 0-7 contre le club anglais de milieu de tableau Brentford FC. Offensivement, l’Eintracht est resté totalement inoffensif, tandis que derrière, les erreurs se sont enchaînées.

Le gardien Kaua Santos a commis une grosse bourde sur le 0-2. Le capitaine Robin Koch a provoqué le 0-3 et a dû être remplacé sur blessure peu après. « Il a reçu un coup au niveau des vertèbres cervicales, et il avait ensuite des vertiges », a déclaré l’entraîneur Adi Hütter. « Il n’était plus en mesure de continuer à jouer. » Selon Bild , le joueur de 30 ans n’est pas rentré à Francfort avec l’équipe, mais a encore été examiné à Londres. Un diagnostic est toujours attendu.

L’Eintracht avait certes remporté ses cinq matches amicaux avant la débâcle contre Brentford. Mais à trois reprises, c’était face à des adversaires de divisions inférieures. Le 3-0 contre Trabzonspor au début de la préparation avait encore peu de valeur indicative. Il y a une semaine, un succès encourageant 2-0 contre le promu de Premier League Hull City avait tout de même été obtenu. Francfort lancera sa nouvelle saison vendredi en Coupe d’Allemagne contre le club de cinquième division SC St. Tönis. Pour la reprise de la Bundesliga, ce sera le 29 août à l’extérieur contre l’Union Berlin. D’ici là, c’est surtout au directeur sportif Markus Krösche de s’activer sur le marché des transferts.

Adi Hütter accentue la pression sur les transferts à l’Eintracht Francfort

« L’effectif n’est pas encore tel que je l’imagine », avait déjà déclaré Hütter la semaine dernière. À ce jour, seuls quatre renforts sont arrivés : Noel Aseko (douze millions d’euros en provenance du Bayern) et Raphael Onyedika (neuf millions en provenance du Club Bruges) pour le milieu défensif, ainsi que le défenseur central Otavio (4,5 millions en provenance d’Estrela Amadora) et Malik Pimpong (3,5 millions en provenance des U19 du FC Midtjylland). Aucun des quatre n’est considéré comme un renfort immédiat.

Contre Brentford, Onyedika et Otavio étaient titulaires. Otavio formait la charnière centrale avec Koch, a eu sa part de responsabilité sur le premier but encaissé et a en outre encore affiché des lacunes sur le plan physique. « Il n’est pas encore dans l’état de forme que j’attends », avait déjà déclaré Hütter la semaine dernière. Krösche recherche de toute façon intensément un nouveau défenseur central, et la prestation d’Otavio comme la blessure de Koch rendent la pression encore plus forte.

Un joueur offensif doit aussi arriver. Longtemps, l’Eintracht a espéré un transfert définitif d’Arnaud Kalimuendo, prêté la saison dernière par Nottingham Forest, mais le dossier est actuellement à l’arrêt. Nottingham réclamerait 35 millions, trop pour l’Eintracht. Louey Ben Farhat, du Karlsruher SC, est considéré comme une alternative. L’attaquant de 20 ans a totalisé huit contributions décisives en 20 apparitions avec le KSC lors de la dernière saison de deuxième division. Ermedin Demirovic, du VfB Stuttgart, a aussi récemment été évoqué de manière vague.

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L’Eintracht Francfort veut se débarrasser de plusieurs indésirables

En parallèle, l’Eintracht tente de se séparer de plusieurs indésirables dans un effectif de 31 joueurs bien trop fourni. Samedi, Noel Futkeu a au moins rejoint la SV Elversberg en prêt. Arthur Theate, Michy Batshuayi, Ellyes Skhiri, Jessic Ngankam, Niels Nkounkou et Elye Wahi figurent encore sur la liste des départs. Batshuayi pourrait bientôt rejoindre Al-Shabab en Arabie saoudite, tandis que Skhiri pourrait faire son retour au 1. FC Cologne.

Grâce surtout à la vente extrêmement lucrative de Nathaniel Brown au Bayern (50 millions), l’Eintracht a jusqu’à présent dégagé un net excédent sur le marché des transferts cet été. Les recettes de 77,25 millions d’euros dépassent des dépenses de 30,3 millions. Mais comme les Francfortois ont manqué, sous les ordres de l’ancien entraîneur Albert Riera, la qualification pour une compétition internationale, il faut malgré tout faire des économies dans l’ensemble.