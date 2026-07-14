La désignation de l’arbitre américain Ismail Al-Fath pour diriger la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine, programmée mercredi soir, a provoqué un vif débat dans la presse britannique. Celle-ci a rappelé ses précédentes rencontres avec la star argentine Lionel Messi et soulevé des interrogations sur l’impartialité de l’arbitrage.

Mardi matin, le Daily Mail britannique titrait : « Lionel Messi obtient son arbitre préféré pour la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine, malgré les théories du complot faisant état de manipulations dans le tournoi », tandis que le journal « The Sun » commentait : « La FIFA a choisi un arbitre qui a officié lors des plus grands moments de Lionel Messi ».

Des statistiques qui inquiètent les Britanniques

Les tabloïds ont exhumé des statistiques peu rassurantes pour le camp anglais : selon le Daily Mail, Messi a remporté les quatre matchs arbitrés par Al-Fath depuis son arrivée à l’Inter Miami, inscrivant au passage cinq buts.

Le journal a également rappelé que cet arbitre américain de 44 ans avait été quatrième arbitre lors de la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine, remportée par les « Tango », ce qui alimente encore les doutes outre-Manche.

Un palmarès déjà notable dans ce Mondial

La FIFA a désigné Al-Fath pour diriger cette demi-finale. Présent dès la phase de groupes, il a déjà officié lors de Pays-Bas – Japon (2-2), Espagne – Uruguay (1-0) et du huitième de finale Norvège – Brésil (2-1).

Ses décisions lors de la rencontre de l’Espagne en phase de groupes ont provoqué la colère de la presse ibérique et suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Mises en garde contre la « politique des cartons »

Lors de ses trois premières rencontres au Mondial 2026, il a sorti huit cartons jaunes et un rouge, poussant la presse britannique à mettre en garde les joueurs anglais de Thomas Tuchel.

L’un d’eux a écrit : « Que les joueurs anglais prennent garde : son bilan en ligue américaine cette saison montre qu’il n’hésite pas à distribuer des cartons », soulignant la nécessité de se méfier des tacles violents pendant le match.

Les théories du complot pullulent sur les réseaux sociaux.

Le Daily Mirror a exploité le flou entourant cette désignation en titrant : « L’arbitre confirmé, le souhait de l’Argentine exaucé », rappelant au passage que l’Albiceleste évoluera en bleu, comme en 1986 lors de son sacre mondial sous Diego Maradona.

Les théories du complot continuent de circuler sur les réseaux sociaux, où utilisateurs et joueurs dénoncent des décisions arbitrales litigieuses ayant émaillé le parcours argentin dans la compétition, qui auraient souvent favorisé l’équipe du « tango », afin de démontrer que la FIFA et son président Gianni Infantino accorderaient un traitement de faveur à Messi et à ses coéquipiers.

Bien que la rencontre ne soit pas encore disputée, le climat tendu et la polémique arbitrale laissent présager que l’équipe vaincue protestera vivement contre la prestation de l’arbitre, dans un match où s’entremêlent rivalité sportive et enjeux politiques.