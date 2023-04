La presse argentine défend Lionel Messi, sifflé par le Parc des Princes

Sifflé par le Parc des Princes lors de la défaite du pSG face à l'OL dimanche soir, Lionel Messi a reçu le soutien de la presse argentine.

Ce que la presse argentine craignait est arrivé. Après le dernier rassemblement de l'Albiceleste, qui a célébré la victoire en Coupe du monde au Stade Monumental et qui a vu le septuple Ballon d'Or franchir le cap des 100 buts inscrits en sélection, les médias locaux redoutaient son retour à Paris où, selon eux, l'international argentin est malmené et pas reconnu à sa juste valeur, lui souhaitant bon courage pour son retour dans l'hexagone.

Messi sifflé en France, défendu en Argentine

Dimanche soir, l'ancien Barcelonais a repris la compétition avec le Paris Saint-Germain à l'occasion de la réception de l'Olympique Lyonnais. Sifflé par le public du Parc des Princes lors de l'annonce des compositions d'équipes, le numéro 30 a de nouveau livré une prestation décevante et s'est encore attiré les foudres du public parisien. Évidemment, cela n'a pas échappé à la presse argentine, qui s'est de nouveau empressée de défendre son idole.

Pour Olé, le traitement réservé par le public parisien est jugé "incroyable". De son côté, le TyC Sport va même plus loin et s'étonne de la note reçue par Messi dans la presse française suite à sa prestation face à l'OL. "Sifflets et défaite: ce n’était pas un dimanche pour Messi pour vouloir renouveler son contrat avec le PSG", peut-on lire dans les colonnes du quotidien argentin. Pour rappel, le joueur de 35 ans n'a toujours pas prolongé son contrat, qui expire en juin prochain.