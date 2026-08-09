La présence est obligatoire : Mohamed Salah convoqué devant la justice égyptienne

La star égyptienne Mohamed Salah, joueur du club turc de Trabzonspor, fait face à un litige judiciaire en Égypte, après que le tribunal de New Cairo a rendu une décision l'obligeant à comparaître personnellement devant lui au mois de septembre prochain, afin de prêter le serment décisoire dans une affaire relative à une réclamation d'honoraires d'avocat.

La chambre civile compétente du tribunal de première instance de New Cairo a fixé l'audience au 6 septembre 2026 pour la comparution de Salah en personne devant le tribunal, dans l'affaire n° 7826 de l'année 2025, civile plénière, introduite par l'avocat Amr Farag Allah Morsi Abdel Tawab.

L'affaire porte sur la demande de l'avocat visant à contraindre Mohamed Salah à régler des créances financières qu'il présente comme des honoraires pour des travaux juridiques et administratifs, des consultations et des dossiers judiciaires qu'il a pris en charge au profit du joueur au cours des années passées.

Pourquoi la justice réclame-t-elle la comparution de Mohamed Salah ?



Le tribunal demande à Mohamed Salah de prêter le « serment décisoire » concernant le fait de nier que l'avocat ait accompli les travaux juridiques et administratifs qu'il a mentionnés dans l'acte introductif d'instance, ainsi que de nier l'existence de toute somme d'argent ou d'honoraires qui lui seraient dus au titre de ces travaux.

Le tribunal a précisé que l'absence de Salah lors de la prestation du serment, ou son refus de le prêter sans motif légal, pourrait entraîner qu'il soit considéré comme « refusant le serment », avec les conséquences juridiques prévues dans ce cas.

Le tribunal a également décidé de reporter la décision sur les dépens et les honoraires d'avocat jusqu'au règlement définitif du litige.

L'affaire remonte à une action intentée par l'avocat en septembre 2025, réclamant le paiement d'honoraires qu'il déclare lui être dus en contrepartie de travaux juridiques et administratifs, de consultations et de dossiers judiciaires qu'il a menés au profit de Mohamed Salah.

Selon les documents présentés au tribunal, l'avocat s'est fondé sur une procuration générale officielle en matière contentieuse, délivrée en 2012, dont il affirme qu'elle lui accordait le pouvoir de mener les procédures et les travaux juridiques concernant Salah.

Il a indiqué que cette procuration est restée en vigueur jusqu'en août 2025, date à laquelle il a été informé de son dessaisissement de la représentation du joueur.

L'avocat a également réclamé une indemnisation pour des dommages matériels et moraux qu'il affirme avoir subis en raison du non-versement de ses créances, ainsi que pour les frais qu'il a engagés lors de l'exécution des travaux objet du litige.

Qu'est-ce que le serment décisoire ?

Le serment décisoire est un moyen de preuve juridique qu'une partie à l'instance défère à l'autre partie afin de trancher un fait déterminé et contesté, de sorte qu'il est demandé à la partie à laquelle le serment est déféré de jurer qu'elle est sincère en niant ou en établissant le fait. Si la partie prête le serment, celui-ci produit son effet juridique en tranchant le fait qui en est l'objet ; en revanche, si elle refuse de le prêter ou ne se présente pas pour le prêter sans excuse acceptée par le tribunal, elle peut être considérée comme y ayant renoncé, ce qui entraîne les conséquences juridiques susceptibles d'influer de manière décisive sur l'issue du litige.



Une audience à un moment sensible

L'audience du 6 septembre intervient à un moment qui pourrait représenter un défi pour Mohamed Salah, alors que le joueur se prépare actuellement à débuter son parcours officiel avec Trabzonspor en championnat de Turquie.

Salah devait disputer son premier match de la compétition le 15 août face à Kasımpaşa, tandis que Trabzonspor est concerné par un match contre Gençlerbirliği le jour fixé pour l'audience du tribunal.

Par conséquent, Salah doit composer avec la décision du tribunal relative à sa comparution personnelle, au moment où il entame une nouvelle étape de sa carrière professionnelle avec Trabzonspor.

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