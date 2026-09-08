Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, a dévoilé la composition de son équipe qui s'apprête à affronter le club portugais de Porto au stade Dragão, ce mardi soir, dans le cadre des rencontres de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

Manchester City a procédé à trois changements par rapport à sa composition de départ qui s'était imposée face à Coventry samedi dernier, à l'approche de sa rencontre attendue contre Porto.

L'événement principal est la titularisation du jeune Marocain Ayoub Bouaddi pour la première fois avec Manchester City, en remplacement d'Elliot Anderson, qui prend place sur le banc des remplaçants.

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La composition a également vu Maresca privilégier Phil Foden au détriment d'Iliman Ndiaye, qui a de son côté rejoint le banc des remplaçants, tandis que le troisième changement est intervenu au poste d'arrière droit avec le retour de Matheus Nunes dans la composition de départ à la place d'Abdukodir Khusanov.

Au milieu de terrain, Enzo Fernández dispute son deuxième match consécutif après son transfert record de Chelsea pour 125 millions de livres sterling, tandis que la nouvelle recrue Alan figure sur le banc des remplaçants.

Voici la composition de Manchester City :

Donnarumma - Nunes - Diaz - Gvardiol - Bouaddi - Enzo - Cherki - Foden - Haaland - Semenyo.

Quant à la composition de Porto, elle est la suivante :

Costa - Varela - Perez - Kivior - Alberto Costa - Rosario - Fernandez - Vega - Gomez - Silva - Pepe.