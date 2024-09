La première déclaration de la femme d'Endrick

La nouvelle épouse d'Endrick, Gabriely Miranda, a fièrement posé avec le maillot du Real Madrid de son mari alors qu'elle assistait à ses débuts.

Plus tôt ce mois-ci, Endrick, 18 ans, s'est marié avec Gabriely en Espagne. Sa nouvelle épouse était au Santiago Bernabeu pour voir son mari marquer un but en fin de match lors de la victoire 3-1 du Real Madrid contre Stuttgart en Ligue des champions mardi - le premier de l'adolescent dans la compétition. Après le match, elle a posté une photo d'elle portant son maillot numéro 16 et lui a envoyé un court message.

En plus de publier plusieurs photos d'elle portant un maillot d'Endrick à Santiago Bernabeu mardi soir, elle a écrit : "O maior 16💛" (Le plus grand 16💛).

Endrick a finalement rejoint Madrid en provenance de Palmeiras cet été lorsqu'il a eu 18 ans après avoir initialement accepté de rejoindre les géants espagnols en décembre 2022. Le jeune homme a dû être patient jusqu'à présent, sortant du banc lors de ses cinq apparitions. Deux d'entre eux ont conduit à des buts. S'il continue sur sa lancée, il devrait sûrement jouer davantage avec l'équipe première.

Endrick espère avoir plus de temps de jeu et marquer plus de buts lorsque Madrid recevra l'Espanyol en Liga samedi, avant de recevoir Alaves trois jours plus tard. Ils termineront ensuite un mois chargé contre leurs rivaux locaux, l'Atlético Madrid, le 29 septembre.