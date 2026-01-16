La Premier League veut cette star du Real Madrid

Les Villans étaient à la recherche d'un nouveau milieu de terrain, mais alors qu'ils semblaient favoris pour recruter le joueur de l'Atlético Madrid, ce dernier a finalement rejoint Tottenham. Désormais, les prétendants au titre de Premier League se tournent vers une autre option au milieu de terrain.

Gallagher a quitté Chelsea pour l'Atlético en août 2024 et, après 18 mois d'absence, il est de retour en Premier League, cette fois-ci à Tottenham. Villa était intéressé par le joueur de 25 ans, mais finalement, l'ancien joueur prêté par Crystal Palace a rejoint les Spurs pour environ 35 millions de livres sterling (47 millions de dollars). À son arrivée, le milieu de terrain, qui arrive à un moment où son nouveau coéquipier Rodrigo Bentancur est indisponible pour trois mois en raison d'une blessure, a exprimé sa joie de ce transfert.

« Je suis ravi d'être ici et de franchir une nouvelle étape dans ma carrière au sein d'un club aussi prestigieux. Je rêvais de jouer pour les Spurs et, heureusement, le club partageait ce désir. Tout s'est fait très facilement et très rapidement, et j'ai hâte de fouler la pelouse », a-t-il déclaré. « Je sais à quel point les supporters sont formidables, je suis vraiment heureux d'en faire partie et j'ai hâte de créer des moments et des souvenirs inoubliables avec eux. »

L'entraîneur de Tottenham, Thomas Frank, était lui aussi enchanté d'accueillir Gallagher, soulignant que l'ancien joueur prêté par West Bromwich Albion apporte notamment du leadership et de l'endurance. Le Danois a admis être impatient de travailler prochainement avec lui.

Il a ajouté : « Conor est un milieu de terrain de premier plan, que nous avons recruté sans relâche. Il est encore jeune et a donc une grande marge de progression, mais il possède également une solide expérience en Premier League, en Liga et avec l'équipe nationale d'Angleterre. Conor a été capitaine et apportera donc leadership, maturité, caractère et personnalité à notre vestiaire, tandis que son endurance, son pressing et son sens du but nous renforceront dans un secteur clé du terrain. Je suis impatient de travailler avec lui au quotidien et je sais que les supporters apprécieront sa contribution à l'équipe. »

Suite à cette déception, Aston Villa pourrait se tourner vers le milieu de terrain du Real Madrid, Dani Ceballos. C'est ce qu'affirme talkSPORT, qui note que l'ancien joueur prêté par Arsenal est resté sur le banc lors de la surprenante défaite du Real Madrid face à Albacete, pensionnaire de deuxième division, en Coupe du Roi mercredi.

À ce propos, l'expert du football espagnol Terry Gibson a déclaré à la publication : « On a beaucoup parlé aujourd'hui en Espagne de son arrivée à Aston Villa, ce qui expliquerait son absence hier soir. Aston Villa, après avoir raté Conor Gallagher, envisagerait Dani Ceballos comme autre option.»

Ceballos a déjà évolué sous les ordres d'Emery lorsqu'il était à la tête d'Arsenal, et le joueur expérimenté a révélé que l'entraîneur espagnol était un grand admirateur de son talent.

Il a déclaré : « J'ai choisi de jouer dans un club comme Arsenal car, outre son prestige, Unai est pratiquement venu chez moi pour me dire qu'il m'appréciait beaucoup en tant que joueur, qu'il m'appréciait depuis mon passage au Real Betis. La confiance d'un entraîneur est essentielle pour donner le meilleur de soi-même. Unai m'a dit que je serais important pour lui à Arsenal, et je n'ai pas hésité une seconde à y aller. »