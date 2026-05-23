La Premier League dévoile le nom du Joueur de la saison

Bruno Fernandes a été désigné Joueur de la saison en Premier League, a officialisé samedi l’organisation du championnat. Il s’agit du premier joueur de Manchester United à obtenir ce titre depuis la saison 2010-2011.

Le milieu de terrain a brillé tout au long d’une saison qui voit les Red Devils conclure à la troisième place du classement. Dimanche, l’équipe de l’entraîneur Michael Carrick se rendra à Brighton & Hove Albion pour une dernière sortie sans enjeu.

En 34 matchs de Premier League cette saison, il a marqué huit buts et délivré pas moins de vingt passes décisives.

Sa 20e offrande, adressée le week-end dernier contre Nottingham Forest, lui a permis d’égaler un record de la Premier League. Seuls Kevin De Bruyne et Thierry Henry avaient atteint ce total lors d’une même saison. Dimanche, Fernandes pourrait même s’emparer seul de la marque.

Au total, le milieu offensif a créé 132 occasions cette saison en Premier League, soit 43 de plus que le deuxième du classement, Dominik Szoboszlai.

L’an dernier, le trophée avait récompensé Mohamed Salah (Liverpool), tandis qu’il faut remonter à 2008 et Nemanja Vidic pour retrouver un Red Devil lauréat.

Il devance sept autres candidats : Gabriel Magalhães, David Raya et Declan Rice (tous d’Arsenal), Erling Braut Haaland et Antoine Semenyo (tous deux de Manchester City), Igor Thiago (Brentford) ainsi que Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).