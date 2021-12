La Premier League déjà pliée ? Guardiola tempère

Vainqueur sur la pelouse de Brentford (0-1) mercredi soir, Manchester City, solide leader de Premier League, a encore creusé l'écart avec ses poursuivants. En effet, grâce à ses trois points remportés couplés à la défaite de Liverpool (0-1) et le match nul de Chelsea (1-1), le Champion d'Anglerre compte désormais huit points d'avance au classement. Solide.



Néanmoins, malgré cette avance confortable, l'entraîneur Pep Guardiola refuse de céder à l'enflammade. En conférence de presse d'après-match, le Catalan, lucide, a insisté sur le fait que la route est encore longue pour décrocher un nouveau titre. "Il y a 54 points à jouer. Merci pour ces belles paroles parce que nous gagnons, mais je ne vais pas vous croire si vous dites que c'est déjà fait", a ainsi confié l'ancien technicien du FC Barcelone face aux médias.



Guardiola se méfie de la concurrence



"Chelsea et Liverpool sont plus qu'exceptionnels. L'un est le champion d'Europe et Liverpool a été notre grand rival ces dernières années. Il reste 54 points à jouer et à chaque match, nous ne pensons qu'au prochain match que nous avons", a-t-il ajouté, craignant l'excès de confiance.



L'entraîneur de Manchester City se félicite toutefois de voir que ses hommes ne lâchent rien malgré les nombreux accomplissements réalisés ces dernières années. 'L'équipe après toutes ces années ensemble se bat toujours. Aujourd'hui, nous avions besoin de ce type de rythme. Si vous faites une attaque rapide, ils vont attaquer plus vite avec Toney...", a-t-il analysé, alors que le leader, habituellement si souverrain, a été mis en difficulté par Brentford.