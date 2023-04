La prédiction ridicule du propriétaire de Chelsea avant le Real Madrid

Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, s'est mis dans une situation délicate en soutenant audacieusement la victoire de son équipe sur le Real Madri

Chelsea affronte Madrid en quart de finale aller de la Ligue des champions mercredi soir, et les Blancos partent largement favoris face à l'équipe en difficulté de Frank Lampard. Pourtant, le propriétaire américain Boehly a soutenu son équipe pour qu'elle crée une énorme surprise face au tenant du titre de la compétition.

3-0 pour Chelsea ?

Après un déjeuner des directeurs de club dans la capitale espagnole, Boehly a donné son pronostic à El Chiringuito lors d'une retransmission en direct : "Chelsea va gagner... 3-0."

Le propriétaire a également insisté sur le fait que les fans de Chelsea devaient continuer à soutenir l'équipe : "Ayez beaucoup de foi, et nous allons gagner 3-0 ce soir. Nous considérons qu'il s'agit d'un processus à très long terme et nous avons beaucoup de travail à faire. Nous sommes enthousiastes pour l'avenir. L'avenir est prometteur.

Boehly a pris les rênes de Chelsea il y a 11 mois et a dépensé plus de 600 millions de livres (723 millions de dollars) pour recruter de nouveaux joueurs. Cependant, son équipe n'a pas réussi à s'imposer sur le terrain et Chelsea se retrouve à la 11e place de la Premier League à huit journées de la fin. La Ligue des champions reste leur dernière chance de remporter un titre cette année, voire de se qualifier pour l'édition de la saison prochaine