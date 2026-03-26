La porte se referme pour Julian Alvarez

Cependant, l'Atlético de Madrid a clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention de vendre l'international argentin, même si cela ne suffira peut-être pas à le retenir au Riyad Air Metropolitano.





L'Atlético veut s'assurer qu'Alvarez ne quitte pas le club cet été et, pour ce faire, compte lui proposer un nouveau contrat. Selon Marca, le directeur sportif Mateu Alemany a proposé une prolongation de contrat, assortie d'une augmentation de salaire significative.





L'Atlético est prêt à offrir à Alvarez un salaire de 10 millions d'euros par an (9 millions fixes et 1 million supplémentaire lié à des objectifs facilement atteignables). Les dirigeants des Colchoneros souhaitent conclure un accord avant l'ouverture du mercato estival en juillet, car un départ réduirait à néant les espoirs du FC Barcelone de recruter sa cible prioritaire.





L'Atlético de Madrid est conscient de la nécessité de répondre aux ambitions d'Álvarez. Tout en poursuivant ses efforts pour rattraper le FC Barcelone et le Real Madrid, le club souhaite s'assurer que son numéro 19 reste son joueur phare, et surtout qu'il le ressente. Le satisfaire sera essentiel pour négocier un nouveau contrat, ce qui lui permettrait de rester au Riyad Air Metropolitano pour les années à venir.





Des discussions auront bientôt lieu.





Pour l'instant, aucune discussion officielle n'a eu lieu entre l'Atlético et Álvarez, mais le joueur sait qu'une nouvelle offre de contrat lui sera faite. Il doit décider s'il l'accepte ou s'il la refuse dans l'espoir de partir lors du prochain mercato estival.





La situation d'Álvarez sera à suivre de près dans les semaines et les mois à venir. L'Atlético est déterminé à mettre un terme à ce feuilleton au plus vite, mais la décision finale lui appartiendra.