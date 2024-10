La police de Madrid épingle un joueur de Manchester City

Un joueur des Skyblues est dans les griefs de la police de Madrid pour une affaire de vol.

Après son match nul contre l’Inter Milan (0-0) pour commencer la Ligue des champions, Manchester City a remporté sa première victoire, ce mardi soir, lors du déplacement sur le terrain de Slovan Bratislava (0-4) dans le cadre de la deuxième journée. Mais un joueur des Skyblues, qui a joué ce match, est dans les mailles de la police à Madrid.

Matheus Nunes arrêté à Madrid

Sur le banc lors de la première journée contre l’Inter (0-0), Matheus Luiz Nunes a disputé son premier match en Ligue des champions avec Manchester City, ce mardi. Mais quelques semaines plus tôt, le joueur a été arrêté par la police madrilène, selon les informations rapportées par El Mundo. Les faits remontent au dimanche 8 septembre dernier à La Riviera et le footballeur portugais a été arrêté et transféré au commissariat d'Arganzuela à Madrid où il a été libéré après avoir déposé une déposition.

L’international milieu central portugais (16 capes, 2 buts) aurait été accusé d’avoir volé le téléphone portable d'une personne qui l'aurait pris en photo dans la salle de bain. Les agents ont emmené le footballeur 26 ans au commissariat d'Arganzuela où une déposition a été recueillie pour un délit présumé de vol, comme l'a confirmé la préfecture de police de Madrid, indique le média espagnol. Quelques heures plus tard, le milieu de terrain a été libéré avec des accusations en attendant son procès.

Nunes ne voulait pas se faire prendre en photo

A en croire le rapport de police, l’ancien joueur de Wolverhampton a arraché le téléphone portable d'un homme de 58 ans dans les toilettes de la discothèque. Si l’histoire est un peu sombre, certains témoins oculaires ont indiqué que la victime présumée avait tenté de prendre une photo du joueur à l'intérieur des toilettes et que le footballeur, très en colère, lui avait confisqué son téléphone portable et lui avait dit qu'il ne le lui donnerait pas, car il avait pris la photo sans autorisation.

Une autre version indique que la victime présumée a touché le joueur dans la salle de bain alors qu'il portait un téléphone portable et que Nunes s'est précipité et a emporté le téléphone portable en pensant qu'il avait pris une photo. La victime présumée a prévenu la Police Nationale qui a appelé la chambre. Là, ils ont découvert que Nunes possédait le téléphone portable de quelqu'un d'autre et, après avoir recueilli le témoignage de la victime, il a été menotté.