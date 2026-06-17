La plus longue période de disette… Ronaldo ne trouve plus le chemin des filets dans les grandes compétitions

La sélection portugaise a de nouveau connu des difficultés lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde, se contentant d’un match nul (1-1) face à la République démocratique du Congo, ce mercredi, pour entamer son parcours dans la Coupe du monde 2026.

Les « Marins » ne se sont imposés qu’une seule fois lors de leurs cinq derniers matchs d’ouverture en Coupe du monde : face au Ghana (3-2) en 2022, pour trois nuls et une défaite.









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Cette rencontre a également vu se prolonger le jeûne offensif de la star du club saoudien Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, dans les grandes compétitions avec la sélection portugaise : il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets pour la dixième fois consécutive en Coupe du monde et en Coupe d’Europe.

Il s’agit de sa plus longue série d’invincibilité face aux filets avec les « Marins » dans les grandes compétitions, d’après le site français « stats foot ».

Tenant du titre de la Ligue des Nations, le Portugal est logé dans le groupe 11 de la Coupe du monde 2026, en compagnie de l’Ouzbékistan, de la Colombie et de la République démocratique du Congo.



