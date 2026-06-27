La plus jeune équipe de l’histoire… Le Cap-Vert signe un exploit inoubliable en Coupe du monde

La sélection du Cap-Vert a écrit une nouvelle page de l’histoire de la Coupe du monde 2026 en se qualifiant pour les seizièmes de finale lors de sa première participation, grâce à son match nul et vierge contre l’Arabie saoudite lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.

Le point glané face aux « Verts » porte le total des Cap-Verdiens à 3 unités, suffisant pour terminer deuxième du groupe H derrière l’Espagne (7 points) et pour valider un billet historique pour les huitièmes de finale.

Avec ses moins de 500 000 habitants, le Cap-Vert devient le plus petit pays de l’histoire de la Coupe du monde à atteindre les phases à élimination directe, prouvant qu’ambition et organisation peuvent contrebalancer l’expérience et les moyens des grandes nations.

Peu d’observateurs anticipaient un tel niveau de performance de la part du Cap-Vert lors de sa première participation, mais les Requins Bleus ont livré des prestations solides durant la phase de groupes, terminant devant des sélections plus expérimentées.

Lire aussi… Fin du rêve… L’Arabie saoudite fait ses adieux à la Coupe du monde face au Cap-Vert

Prochaine étape : un seizième de finale de prestige face au tenant du titre argentin, un rendez-vous déjà historique qui pourrait permettre aux « Requins Bleus » de prolonger leur conte de fées.

Cette qualification historique illustre parfaitement la force de l’ambition et de l’organisation, deux atouts capables de faire la différence face à des nations plus expérimentées et mieux dotées.



