La pique de Deschamps envers Saliba

En conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a évoqué les performances de William Saliba en sélection.

Didier Deschamps est apparu face à la presse cet après-midi à l’entame du dernier rassemblement de l’Equipe de France en 2023. Le sélectionneur français a répondu à plusieurs questions concernant ses joueurs, notamment, William Saliba, dont les performances en EDF ne convainquent pas encore.

Saliba a du mal à convaincre Deschamps

William Saliba est l’un des joueurs importants d’Arsenal. Titulaire à 16 reprises cette saison avec les Gunners, l’international français se montre très solide dans l’axe de la défense en anglaise. Cependant, les performances de Saliba en Equipe de France ne ressemblent pas du tout à celles avec Arsenal. Des prestations expliquées par Didier Deschamps en conférence de presse ce lundi. « Il n'a pas eu énormément de temps de jeu avec nous. Il est très performant en club. En sélection, il ne s'est pas toujours retrouvé dans les meilleures conditions sur de matches où je faisais pas mal tourner », déclare le champion du monde 1998.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Le tacle de Deschamps envers Saliba

Selon Didier Deschamps, William Saliba n’a pas le même état d’esprit avec la France qu’avec Arsenal. L’ancien marseillais se poserait trop de questions, ce qui joue sur ses performances. « Il n'est pas dans la même situation psychologique en club, où il ne se pose pas la question de savoir s'il va jouer le week-end. Quand il a du temps de jeu avec nous, il se dit qu'il doit être performant, car il y a du monde derrière. Il n'est pas dans une situation psychologique qui est la même avec son club. Il a tout ce qu'il faut pour passer une étape supérieure », ajoute le Français.

Getty Images

Didier Deschamps moins sévère envers Kolo Muani

Hormis William Saliba, le sélectionneur a également réagi à la situation de Randal Kolo Muani, qui traverse une période de disette en ce début de saison. Pour Deschamps, la presse est trop dure envers l’ancien joueur du FC Nantes. « Vous (les journalistes, ndlr) êtes trop sévère avec Kolo Muani. Vous ne l'aimez pas assez, vous ne voyez pas ce qu'il est capable de faire, même s'il peut mieux faire… Certes, en efficacité, il peut améliorer son jeu dos au but, mais en termes de générosité, il fait beaucoup. L'attente et l'analyse que beaucoup peuvent faire, c'est que c'est Paris, on l'a payé un prix important, donc il doit être tout de suite performant, mais n'oubliez pas d'où il vient. Kolo n'a pas été loin d'être plus que décisif à la Coupe du monde. L'an dernier, en Allemagne, il fait une très bonne saison, il faut qu'il digère aussi. Les exigences sont plus élevées à Paris. C'est quelqu'un qui a un potentiel important, mais qui a besoin de temps pour s'améliorer aussi », lâche Deschamps, protecteur envers Kolo Muani.