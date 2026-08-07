Le Brésilien Vinicius Junior, star du Real Madrid, a tranché sa position concernant sa prolongation avec le club madrilène, après avoir confirmé à ses agents son attachement à poursuivre l'aventure au stade Santiago-Bernabéu, insistant sur le fait que son départ ne serait envisagé que dans un seul cas de figure : s'il ressentait que le club ne souhaitait plus le conserver.

Lors des négociations, Vinicius a déclaré, selon les propos rapportés par le journal brésilien Globo, que sa décision était claire quant à son avenir avec le Real Madrid : « Je ne quitterai le Real Madrid que si je sens qu'ils ne veulent pas de moi. C'est mon club », un message qui reflète l'attachement du joueur à l'équipe qui a vu son épanouissement et sa transformation en l'une des plus grandes stars du football mondial.

La position de l'attaquant brésilien intervient à un moment où les négociations autour de la prolongation de son contrat avaient connu une certaine complexité durant plusieurs mois, en raison de désaccords entre les deux parties sur les détails financiers du nouvel accord, en tête desquels la valeur de la prime à la signature et certaines clauses liées à la performance, alors que son contrat actuel arrive à expiration en juin 2027. Une situation qui a placé la direction du club face à la nécessité de trancher ce dossier afin d'éviter de perdre l'un des éléments les plus importants de l'équipe gratuitement après une seule saison.

Les rapports ont confirmé que Vinicius n'a posé aucune condition liée à la modification de ses droits à l'image, et que ses exigences financières n'ont pas non plus constitué le facteur déterminant de sa position, le joueur s'étant concentré sur son désir de poursuivre sa carrière avec le Real Madrid, le club qu'il considère comme sa maison, ce qui a contribué à rapprocher les points de vue entre les deux parties et à parvenir à un accord définitif.