La phrase forte de Guti après la défaite du Clasico

Guti a exhorté le club et l'entraîneur Carlo Ancelotti à se débarrasser de ceux qui ne veulent pas contribuer, afin que le Real Madrid puisse être compétitif sur tous les fronts.

"Le Real Madrid ne peut pas jouer avec 12 ou 13 joueurs", a déclaré Guti à El Chiringuito.

"Une grande équipe qui veut se battre pour la Coupe d'Europe, laLiga et la Copa del Rey ne peut pas être avec 14 joueurs. Qu'est-ce qui se passe ici ?

"Celui qui ne veut pas jouer, il ne devrait pas être au Real Madrid. C'est aussi simple que ça. Mais maintenant ! Qu'il le dise.

Le club ou Carlo Ancelotti doit dire à ce joueur : "Faites une conférence de presse et dites que je ne veux pas jouer pour le Real Madrid".

"Le Real Madrid te paie. Comment pouvez-vous ne pas jouer ? Si on te demande une fois dans l'année, tu devras jouer quand on te le demandera et faire de ton mieux."

Les inquiétudes de Guti concernant Hazard, Jovic et Bale

Guti a ensuite exprimé son malaise quant au fait que ni Eden Hazard, ni Luka Jovic, ni Gareth Bale ne sont sortis du banc lors de la défaite 4-0 du Real Madrid contre Barcelone.

"Je suis Ancelotti, je regarde le banc et j'ai Hazard, Jovic, Bale, Isco", a ajouté Guti.

"Et vous me dites que je ne peux pas mettre quelqu'un sur le banc ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis perdu.

"Je regarde le match contre Barcelone et je vois le banc du Real Madrid et je découvre qu'en deuxième mi-temps, le premier changement du Real Madrid est Mariano [Diaz].

"Comment cela peut-il être possible ? Comment Bale et Hazard peuvent-ils être là et le premier changement offensif du Real Madrid est Mariano, qui n'a que peu joué cette année ?