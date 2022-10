La petite vengeance de Florentino Perez sur Mbappé et le PSG

Le Real Madrid a décidé de blinder Vinicius Junior pour l'avenir, avec une clause anti-PSG

Les madridistas peuvent dormir tranquille quant à l'avenir de Vinicius. La star brésilienne de 22 ans, a déjà signé son nouveau contrat qui le lie au maillot blanc et au Bernabéu jusqu'en 2027. Le journal AS a appris que l'accord entre les deux parties a déjà été signé et scellé cet été (en fait, depuis le mois de juillet, il reçoit ses nouveaux paiements), mais il ne reste plus au club qu'à décider à quelle date il annonce le renouvellement de Vini car ils ont la possibilité de faire quelque chose uniquement avec lui, ou de le faire conjointement avec les deux autres Brésiliens qui ont fixé leur avenir à Madrid : Rodrygo et Militao.

Vinicius s'est engagé avec le club madrilène et a signé son contrat avec Florentino Pérez le 12 juillet 2018, dès sa majorité. Bien qu'il coûte 45 millions d'euros et qu'il ait un grand potentiel, le club a choisi de lui donner un contrat conforme à son statut de prometteur (trois millions d'euros par saison). Ce contrat devait expirer le 30 juin 2024 et, étant donné qu'il a explosé l'année dernière pour devenir la star qu'il est aujourd'hui, il ne s'est jamais plaint d'avoir l'un des salaires les plus bas de l'effectif (seuls Lunin et Vallejo étaient en dessous de lui dans la masse salariale).

Vini préférait s'exprimer sur le terrain et gagner cette augmentation que Madrid comprenait comme logique et nécessaire face à l'arrivée d'offres de gros clubs, qui avaient déjà jeté leur dévolu sur lui, notamment le PSG. Le joueur a toujours été une obsession de Leonardo, ancien directeur sportif du club parisien, jusqu'à ce que son licenciement l'été dernier fasse disparaître toute possibilité de négocier avec le joueur de Rio de Janeiro.

La clé réside dans Vinicius lui-même, qui a toujours fait savoir aux Blancos que son souhait était de rester de nombreuses années au Santiago Bernabéu et qu'il n'irait jamais dans un autre club juste pour gagner plus d'argent. Vini est très intégré dans la vie madrilène, il est entouré ici par sa famille et des personnes de confiance, il n'a donc à aucun moment hésité à ce que sa base soit ici.

A 22 ans et ayant signé jusqu'en 2027, il sait qu'il devrait atteindre au moins l'âge de 27 ans dans le club de sa vie et avec la possibilité d'avoir obtenu d'ici là quelques distinctions individuelles (Ballon d'Or, The Best...) qui lui permettraient de négocier son prochain contrat avec encore plus de force. Bien qu'aucun détail financier n'ait été dévoilé, Vini est passé des trois millions qu'il gagnait à environ huit, une somme qui le place dans une échelle moyenne-haute au sein de l'effectif, autour de celle d'Isco et de Marcelo l'année dernière.

On parle d'une clause libératoire à un milliard. Ett selon la chaine Cuatro, le but principal de cette future clause libératoire sera de faire comprendre au PSG et au Qatar que Vinicius Junior est hors d’atteinte.