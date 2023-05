La petite phrase de Xavi sur Vinicius

Xavi n'a pas voulu s'exprimer sur la levée de la sanction de Vinicius Junior mardi soir, mais il a semblé quelque peu déconcerté

Avant le déplacement du FC Barcelone au Real Valladolid, Xavi avait déclaré aux médias que des mesures devaient être prises pour lutter contre les injures raciales dont Vinicius était régulièrement victime.

Mardi soir, la commission des compétitions de la RFEF a révélé que Vinicius ne serait pas sanctionné pour son carton rouge contre Valence, estimant que l'arbitre n'avait pas reçu suffisamment d'images pour prendre sa décision. Au micro de MD, après la défaite du FC Barcelone contre le Real Valladolid, Xavi Hernandez a refusé de s'étendre sur l'incident.

"Je ne sais pas. C'est une question pour le comité de compétition. Je n'ai pas d'opinion. J'ai déjà dit clairement ce que je pensais des actes de racisme et je ne peux pas m'impliquer dans cette affaire.

"Il y a eu une agression et c'est indéniable", a-t-il admis.

La décision d'annuler la sanction pour le carton rouge de Vinicius a suscité la controverse en Espagne, beaucoup ne comprenant pas pourquoi un carton rouge justifié n'a pas été sanctionné. Certains estiment qu'Hugo Duro devrait également être sanctionné, mais la RFEF a décidé de ne sanctionner ni l'un ni l'autre, au-delà des derniers instants du match que Vinicius a manqué.

Plus important encore, et plus préjudiciable pour l'Espagne, le débat s'est déplacé de la lutte contre le racisme à la question de savoir si le Real Madrid reçoit un traitement différent de celui des autres équipes - l'un est évidemment beaucoup plus important que l'autre.