Jadon Sancho a déclaré qu'il voulait "être à nouveau heureux" au Borussia Dortmund après avoir été prêté au club par Manchester United.

L'ailier a rejoint le club allemand pour le reste de la saison et a pris un excellent départ en offrant une passe décisive à Marco Reus lors de la victoire 3-0 de Dortmund sur Darmstadt pour son premier match. Après une période difficile à United, le joueur de 23 ans se dit ravi d'être de retour sur le terrain.

Jadon Sancho a déclaré au site Internet du club : "Depuis que je suis revenu ici, j'ai l'impression d'être chez moi : "Depuis que je suis revenu ici, j'ai l'impression d'être à la maison. Je suis simplement heureux d'être sur le terrain. Marco est un bon ami et je suis heureux d'avoir pu lui offrir un but. Mon objectif est de retrouver le bonheur et d'aider l'équipe à revenir dans le trio de tête. Nous prenons les choses au fur et à mesure et je suis sûr que nous réussirons si nous continuons à nous battre à chaque match.

Le séjour de Sancho à Old Traffod s'est dégradé en septembre lorsqu'il a été écarté du groupe pour affronter Arsenal en Premier League. L'entraîneur Erik ten Hag a déclaré que cette décision était due aux efforts fournis par l'Anglais à l'entraînement, mais Sancho a réagi en s'en prenant à l'entraîneur sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il était utilisé comme "bouc émissaire". Il a ensuite été exclu de l'équipe première et a cherché une porte de sortie avant que Dortmund ne lui fasse une offre.

Sancho espère poursuivre sur sa lancée jusqu'à la fin de la saison. La victoire de samedi permet à Dortmund d'occuper la cinquième place de la Bundesliga, à trois points du RB Leipzig, qui occupe la dernière place de la Ligue des champions.