La petite phrase de Modric sur le PSG

Luka Modric a fait ses adieux aux supporters du Real Madrid au stade Santiago Bernabéu pour la dernière fois.

Le milieu de terrain vétéran a confirmé son départ après la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA de cet été, après 13 ans passés dans la capitale espagnole.

Bien qu'il semblait sur le point de signer une nouvelle prolongation d'un an avec les Merengues, la décision a été prise de le transférer, et le tournoi américain marquera son dernier match.

Les rumeurs concernant le prochain transfert de Modric continuent de circuler, mais l'international croate ne prévoit pas de prendre sa retraite avant la Coupe du Monde 2026.

L'émotion était à son comble lorsque Modric a été accueilli par son ancien partenaire au milieu de terrain, Toni Kroos, après son remplacement dans les dernières minutes de la victoire 2-0 du Real Madrid contre la Real Sociedad en finale de la saison.

Modric et son entraîneur sortant, Carlo Ancelotti, se sont adressés au public après le match, tandis que le capitaine des Merengues remerciait ses supporters pour leur soutien tout au long de sa carrière.

Le moment est arrivé, celui que je n'aurais jamais souhaité. Ce fut un long chemin. Merci au club, au président Florentino Pérez. À tous les entraîneurs, à mes coéquipiers et à tous ceux qui m'ont soutenu pendant tout ce temps. Merci du fond du cœur.

Dans son interview d'après-match, Modric a également été invité à évoquer son meilleur match au stade Santiago Bernabéu.

Malgré son rôle central dans de nombreuses soirées madrilènes, Modric a été clair dans son choix du huitième de finale retour de la Ligue des champions de l'UEFA 2021/22 contre le Paris Saint-Germain.

L'équipe d'Ancelotti s'est inclinée 1-0 à l'aller, grâce à un but victorieux de Kylian Mbappé en fin de match, mais elle est revenue au score à Madrid.

Le triplé de Karim Benzema a renversé la situation – et malgré la référence d'Ancelotti à la passe décisive incroyable de Modric lors de la remontée en demi-finale contre Manchester City – le PSG est le choix du joueur de 39 ans.

Mon meilleur souvenir au Bernabéu ? Je dirais le match contre le PSG [en 2022]. Avant, je me disais : « Si on gagne ce soir… on gagne la Ligue des champions, et c'est ce qui s'est passé », rapporte Marca.