La petite phrase de Benzema sur le Real Madrid

Si le Français ambitionne de remporter de nouveaux trophées, ce transfert aurait provoqué la colère de Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr, qui aurait tenté de le bloquer.

Suite à son arrivée surprise en Arabie saoudite, Benzema n'a pas hésité à établir un parallèle entre son nouveau club et le club le plus titré de l'histoire européenne. Le Ballon d'Or 2022, qui a passé 14 années glorieuses au Bernabéu, estime que la mentalité et le prestige d'Al-Hilal sont comparables à ceux du club madrilène.

« C'est bien. Je suis heureux d'être ici », a déclaré Benzema sur le site officiel du club après son premier entraînement sous les ordres de Jorge Jesus. « Après mon premier entraînement avec l'équipe et le coach, je suis vraiment heureux de faire partie de cette équipe. C'est une bonne équipe, avec une belle histoire. Ils ont remporté de nombreux trophées. »

Il a ensuite lâché une phrase qui ravira les supporters d'Al-Hilal et risque d'irriter leurs rivaux : « C'est un peu comme le Real Madrid en Asie. Tout est bien, les supporters sont bons, ils jouent bien, ils ont de bons joueurs et un bon état d'esprit. »

Le joueur de 38 ans a également révélé son admiration de longue date pour le club, évoquant des rencontres amicales disputées lors de son passage en Europe. « J'aimais déjà cette équipe. Je jouais contre eux avec le Real Madrid et ce n'était pas un match facile. C'était un bon match, j'en garde donc de bons souvenirs. Aujourd'hui, je suis heureux d'être un joueur d'Al-Hilal. »

Ce transfert intervient après la rupture des relations entre Benzema et Al-Ittihad, le club qu'il a mené au titre de champion la saison dernière. Il semblerait que l'attaquant se soit senti « manqué de respect » par les conditions de prolongation de contrat qui lui ont été proposées.

Selon ESPN, la proposition d'Al-Ittihad, club géré par la Saudi Pro League pour les clubs appartenant au Fonds d'investissement public (PIF), était structurée de manière à ce que le vétéran attaquant joue gratuitement. Refusant ces conditions, et malgré des offres de retour en Europe, Benzema a choisi de rester au Royaume. Un facteur déterminant dans cette décision a été son lucratif contrat de droits à l'image en Arabie saoudite, qui court jusqu'en 2030.

Au lieu de prolonger son séjour à Djeddah, il a rejoint le leader du championnat, un transfert orchestré par le PIF afin de conserver l'une des stars de la ligue au sein de la compétition.

Alors que Benzema s'intègre à Al-Hilal, son arrivée aurait provoqué la colère d'Al-Nassr. Ronaldo, son ancien coéquipier au Real Madrid et capitaine du principal rival d'Al-Hilal pour le titre, serait furieux de ce transfert.

Selon certaines sources, Ronaldo aurait refusé de jouer pour Al-Nassr lundi en signe de protestation. La superstar portugaise estime que le PIF n'investit pas équitablement entre les clubs qu'il possède, et considère que l'autorisation du transfert de Benzema à Al-Hilal confère un avantage injuste à une équipe déjà en tête du classement. Cependant, Record a rapporté cette semaine que l'attaquant s'est entraîné normalement avec l'équipe de Jorge Jesus.

Al-Nassr n'étant actuellement qu'à un point d'Al-Hilal au classement, Ronaldo perçoit ce renfort comme un coup dur porté à ses espoirs de remporter son premier titre de champion d'Arabie saoudite. L'arrivée d'un joueur aussi performant que Benzema dans une équipe déjà dominante semble avoir convaincu Ronaldo que la compétition est biaisée contre lui.