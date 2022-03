La petite phrase de Bale après le Clasico

Bale s'est entraîné cette semaine avant le match de qualification du Pays de Galles pour la Coupe du monde contre l'Autriche, jeudi soir, et a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi qu'il était prêt à jouer.

"C'est normal d'avoir quelques pépins mais je suis en très bonne forme", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"Je suis prêt à jouer tout ce qui sera nécessaire demain".

Malgré son absence contre Barcelone dimanche soir, Bale s'est entraîné avec le Pays de Galles cette semaine.

Il semble montrer peu de gêne, et il est clair qu'il est plus heureux et plus détendu avec son pays.

Son objectif pour 2022 est de participer à la Coupe du monde au Qatar qui débutera en novembre.

En attendant, le Real Madrid n'envisage pas de lui offrir un nouveau contrat, et son contrat actuel expire en juin.