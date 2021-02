La petite phrase d'Arteta sur Willian qui en dit long

Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, a admis que le club «attendait beaucoup plus de choses» de Willian.

Les Gunners ont réussi un transfert gratuit du vétéran Willian en août après sept saisons à Londres avec Chelsea, son rival de la Premier League. Cependant, l'international brésilien de 32 ans n'a pas encore marqué pour Arsenal depuis son déménagement à travers la ville de Londres et a eu un impact décevant.

Willian est sorti du banc pour fournir la passe pour le but de Kieran Tierney lors de la victoire 3-2 d'Arsenal sur Benfica en Ligue Europa jeudi dans un coup de pouce qui, espère Arteta, peut conduire à plus d'impact.

"J'ai été très satisfait de Willian jeudi", a déclaré Arteta aux journalistes. «Il mérite totalement un certain crédit à cause de la façon dont il s'entraîne chaque jour et il essaie. "Dans les matches, vous pouvez maintenant voir qu'il commence à produire ce que nous pensons pouvoir faire pour l'équipe, donc tout le monde doit intensifier et créer de grands moments dans les matchs, car les joueurs de premier plan doivent finalement être ceux qui décident du jeu pour nous."

«Ses coéquipiers l'aiment bien et nous attendions beaucoup plus de choses de sa part depuis son arrivée, mais pour de nombreuses raisons différentes, il n'a pas trouvé ses meilleures performances."

"Mais j'espère que la performance de jeudi va lui donner la plate-forme et la conviction qu'il est un joueur vraiment important - c'est un joueur que j'aime vraiment et j'ai fait beaucoup pour le faire entrer et j'espère qu'il pourra encore nous donner plus."

Two assists in two games for Willian 🅰️🅰️



Much more like it 😁 pic.twitter.com/E4toyczWvG — Goal (@goal) February 28, 2021

Arsenal se rend ce dimanche à Leicester City, troisième, avec Willian qui a obtenu sa première titularisation avec Arsenal en championnat depuis décembre.

Avant ce match, le Arsenal d'Arteta est 11e au classement, 15 points derrière Leicester et 28 points derrière le leader de la Premier League, Manchester City.

Et il faut croire que les mots de l'ancien assistants de Pep Guardiola du côté de Manchester City ont été bénfiques au Brésilien, ce derneir ayant enchaîné ce dimanche avec une nouvelle pa&sse décisive face aux Foxes.