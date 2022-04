Luka Modric a démontré une fois de plus sa grandeur en menant le Real Madrid à la victoire en quart de finale de la Ligue des champions contre Chelsea, mardi soir.

Le Croate a réalisé l'une des plus grandes passes décisives de l'histoire de la Ligue des champions en faisant une passe en dehors de son pied à Rodrygo Goes, qui a permis aux Blancos d'inscrire un but.

Cette passe décisive a laissé tout le monde stupéfait au stade Santiago Bernabeu et dans le monde entier, l'ancien international anglais Rio Ferdinand en perdant la voix.

"Cette passe de Luka Modric est la raison pour laquelle j'ai perdu ma voix aujourd'hui", a-t-il déclaré à BT Sport.

L'article continue ci-dessous

"C'est illégal, ça.

"Je criais, Luka, Muka, quel que soit son nom. Phénoménal."