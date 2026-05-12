Bonne nouvelle pour Memphis Depay : selon ESPN, l’attaquant de 32 ans réintègre cette semaine le groupe des Corinthians, qui affronte le Barra FC en Coupe du Brésil.

L’attaquant, en phase de reprise après une lésion à la cuisse, pourrait disputer environ trente minutes lors de la rencontre programmée dans la nuit de jeudi à vendredi. Corinthians disputera six matchs d’ici au coup d’envoi de la Coupe du monde, mais Memphis ne pourra en disputer que quatre au maximum : Ronald Koeman annoncera en effet sa liste définitive le 25 mai.

Le Néerlandais dispose donc d’un délai très court pour convaincre Koeman de son bon état de forme. Le sélectionneur a déjà précisé que seuls les joueurs aptes à 100 % auront leur chance dans la liste définitive pour la Coupe du monde.

En raison d’un contretemps durant sa convalescence, le club a fait venir un kinésithérapeute espagnol, Fermín Valera Garrido, pour accélérer sa rééducation ; les deux hommes avaient déjà collaboré à l’Atlético Madrid.

Cette saison, il a disputé douze matches avec Corinthians, pour un but et une passe décisive. Meilleur buteur de l’histoire des Oranje, il n’a plus joué pour son club depuis le 1^(er) mars.

Koeman annoncera son groupe définitif le 25 mai, et Memphis, 108 sélections au compteur, doit encore prouver qu’il sera opérationnel à temps.

Les Néerlandais entameront la Coupe du monde le 14 juin face au Japon, avant d’affronter la Suède le 20 juin et la Tunisie le 26 juin dans le cadre de la phase de groupes.