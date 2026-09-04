Tous les regards se tournent, vendredi soir, vers le stade de La Cartuja à Séville, qui accueille la rencontre entre le Real Madrid et le Betis dans un climat de sentiments contrastés mêlant l'entraîneur portugais José Mourinho et le club merengue.

Selon le quotidien espagnol « AS », ce stade, que le Betis utilise depuis la saison dernière en raison de travaux de rénovation dans son enceinte du Benito Villamarín, représente les meilleurs souvenirs pour le technicien portugais, après qu'il y ait connu les débuts de sa légende en remportant son premier titre européen avec Porto en 2003.

Le club merengue, quant à lui, garde des souvenirs mitigés dans cette même enceinte, où il a été sacré en Coupe du Roi en 2023, mais où il a également perdu sa plus récente finale face au Barça en avril de l'an dernier.

Mourinho avait dirigé Benfica pendant plusieurs mois, puis avait connu le succès avec União de Leiria, avant que Porto ne l'appelle en janvier 2022.

Le technicien portugais s'est employé à reconstruire l'équipe en s'appuyant sur un groupe de vedettes de premier plan, tels que Ricardo Carvalho, Costinha, Deco, Alenitchev, Postiga et Jorge Costa, pour commencer à façonner son histoire d'entraîneur en remportant le titre de la Coupe de l'UEFA le 21 mai 2003.

Cela est survenu après une victoire face au Celtic Glasgow sur le score de (3-2) après prolongation, un moment qui a marqué le lancement de sa carrière légendaire sur le banc, laquelle s'est rapidement prolongée en 2004 lorsqu'il a conduit l'équipe portugaise au sacre en Ligue des champions aux dépens de Monaco en finale.

Mourinho avait déclaré auparavant : « Je me souviens de ce match à La Cartuja comme du plus palpitant de ma vie », le technicien portugais retrouvant le stade sévillan après 23 ans, mais cette fois-ci lors d'une rencontre opposant le Real Madrid au Betis en Liga.

Mourinho a ravivé ces souvenirs marquants en contemplant les tribunes rénovées du stade, dont la piste d'athlétisme a été retirée.

Le stade Benito Villamarín a été le théâtre d'une autre rencontre européenne palpitante pour Mourinho face au Betis, lorsqu'il était entraîneur de Chelsea, dans un match considéré comme la victoire la plus mémorable du club andalou lors de sa seule participation à la Ligue des champions à ce jour, celle qu'il retrouve cette saison.

Dani avait inscrit l'unique but de la rencontre (1-0) pour surprendre la puissante équipe appartenant au Russe Roman Abramovitch, sous la conduite du technicien portugais, en 2005.

De l'autre côté, le Real Madrid présente des bilans contrastés au stade de La Cartuja, puisqu'il y a été sacré en Coupe du Roi après une victoire face à Osasuna sur le score de (2-1) le 7 mai 2023 grâce à un doublé du Brésilien Rodrygo, mais il y a goûté à l'amertume de la défaite lors de l'autre finale, le 23 avril de l'an dernier, face au Barça sur le score de (3-2) après prolongation, avec un but décisif inscrit par Jules Koundé.

Le Real Madrid a de nouveau souffert en Liga au stade de La Cartuja l'an dernier, après avoir encaissé un but fatal signé Bellerín dans le temps additionnel, la rencontre se terminant sur un match nul (1-1), en réponse au but ouvrant le score inscrit par Vinicius après un quart d'heure de jeu.

Le club merengue n'a plus connu la saveur d'une victoire face au Betis dans son stade depuis le 28 août 2021, soit il y a plus de 5 ans, lorsqu'un but de Carvajal avait tranché la rencontre sur le score de (1-0) au Benito Villamarín, l'enceinte andalouse ayant depuis lors été le témoin de 3 matchs nuls et d'une victoire du Betis.



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