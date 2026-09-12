La nuit des records : Al-Hilal écrit l'histoire face à Al-Taawoun

Al-Hilal a écrit un nouveau chapitre dans l'histoire de ses confrontations avec Al-Taawoun, après avoir signé une victoire écrasante sur le score de 6-0, lors du match qui opposait les deux équipes dans le cadre de la septième journée du championnat Roshn des professionnels, laissant ainsi derrière lui une série de chiffres remarquables.

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Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques du football, Al-Hilal a inscrit pour la première fois 6 buts dans les filets d'Al-Taawoun au cours d'un seul match du championnat des professionnels, un chiffre qui reflète l'ampleur de la supériorité offensive affichée par l'équipe durant la rencontre.

Le paradoxe ne s'est pas arrêté au sextuplé, puisque Opta a révélé qu'Al-Hilal a marqué lors de ce match plus de buts que le total de ce qu'il avait inscrit lors de ses 3 dernières confrontations face à Al-Taawoun réunies, faisant de la soirée de la septième journée l'un des matchs offensifs les plus spectaculaires de l'histoire des confrontations entre les deux équipes.

Le chiffre le plus frappant est venu de la rapidité avec laquelle les buts ont été inscrits, après qu'« Opta » a précisé que 6 des 7 dernières fois où une équipe a marqué plus de 5 buts au cours des 55 premières minutes d'un match du championnat des professionnels revenaient à Al-Hilal.

La confrontation face à Al-Taawoun était le dernier épisode de cette série exceptionnelle, Al-Hilal confirmant une nouvelle fois sa capacité à sceller les matchs très tôt lorsqu'il trouve les espaces et les occasions appropriés devant le but adverse.

Fait notable, la seule exception au cours des 7 derniers cas n'était pas l'œuvre d'Al-Hilal, mais est venue par l'intermédiaire d'Al-Nassr face à Al-Akhdoud en mai 2025, ce qui met davantage en évidence la fréquence à laquelle Al-Hilal reproduit ce type d'explosion offensive dans le championnat des professionnels.

Ainsi, le sextuplé d'Al-Hilal face à Al-Taawoun n'a pas été qu'une grande victoire lors de la septième journée, mais a également porté avec lui des chiffres historiques confirmant que l'équipe a abordé la rencontre avec un état d'esprit offensif féroce, la transformant en quelques minutes en l'un des plus grands résultats de ses confrontations avec Al-Taawoun.

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