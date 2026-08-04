La nouvelle offre : le Real Madrid ouvre les coffres, mais Vinicius en veut plus !

Le Real Madrid a repris ses négociations avec sa star brésilienne Vinicius Junior après une interruption d'près d'un an, en présentant une offre financière revue à la hausse pouvant atteindre 22 millions d'euros par an, dans une tentative de convaincre le joueur de prolonger son contrat qui expire en juin 2027.

Selon des sources bien informées auprès du réseau ESPN, le club madrilène a soumis cette nouvelle offre depuis la fin de la Coupe du monde, une démarche qui reflète sa volonté de conserver l'une de ses plus grandes vedettes, d'autant plus que l'intérêt d'Arsenal, champion de Premier League, pour l'ailier brésilien va grandissant.

Cette nouvelle offre représente une augmentation tangible par rapport à ce que le Real Madrid était prêt à proposer lors des cycles de négociations des deux dernières saisons, Vinicius percevant actuellement environ 17,5 millions d'euros par an. L'écart demeure toutefois entre cette offre et les exigences du joueur, qui s'élèvent à 30 millions d'euros par an.

Ces négociations revêtent une importance particulière alors que Vinicius, âgé de 26 ans, entame la dernière année de son contrat, ce qui signifie qu'il pourrait quitter le stade Santiago-Bernabéu librement à la fin de la saison prochaine, ou signer un accord de principe avec un autre club dès le mois de janvier prochain.

Les sources ont indiqué que le joueur et ses agents considèrent ce contrat comme le plus important de sa carrière professionnelle, et estiment qu'il doit refléter une véritable reconnaissance de ses contributions depuis son arrivée au club en 2018, notamment le fait d'avoir inscrit des buts décisifs lors de deux finales de la Ligue des champions.

ESPN a révélé la semaine dernière que la direction du Real Madrid est ouverte à l'éventualité d'un départ de sa star brésilienne durant l'actuel mercato estival, si les deux parties échouent à trouver un accord définitif au sujet de la prolongation.

Vinicius a repris l'entraînement lundi dernier, après ses vacances qui ont suivi sa participation à la Coupe du monde. Il a passé les examens médicaux de routine et a pris part aux entraînements collectifs sous la houlette du nouvel entraîneur de l'équipe, José Mourinho.