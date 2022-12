La nouvelle diatribe de Ten Hag contre Cristiano

Le manager mancunien, Erik Ten Hag, s’est exprimé au sujet de Cristiano Ronaldo pour la première fois depuis que ce dernier a quitté le club.

Cristiano Ronaldo ne fait plus partie de l’effectif de Manchester United. Avec sa direction, ils se sont séparés à l’amiable quelques jours après la diffusion de son interview incendiaire à la TV anglaise.

Les chemins se sont donc séparés mais le nom du quintuple Ballon d’Or continue malgré tout à s’inviter dans les conférences de presse du staff mancunien. Ce mardi, Erik Ten Hag a été questionné au sujet de son ancien joueur. Et la réponse du technicien néerlandais a été expéditive. « Il est parti et maintenant on doit regarder de l’avant », a-t-il tonné.

Pas sûr qu’on l’y reprenne de sitôt à évoquer le cas de son ancienne diva. Ronaldo a quitté Old Trafford en étant en très mauvais termes avec son entraineur. Leur relation s’est dégradée après que le technicien batave lui ait demandé de rentrer à la fin d’une rencontre de championnat contre Tottenham. Le joueur avait refusé de s’exécuter, et cela lui avait valu une sanction de la part du club.

Dans son entretien à Piers Morgan, CR7 avait clairement affirmé qu’il n’avait aucun respect pour Ten Hag. On imagine que ce sentiment est aujourd’hui réciproque.