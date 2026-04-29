« La nouvelle destination de Paulo Dybala se précise : Flamengo pourrait finalement passer à côté »

Selon ESPN International, Paulo Dybala quittera l’AS Rome à l’issue de son contrat, cet été, pour retourner jouer en Argentine.

Arrivé libre à la Juventus en 2022, il avait auparavant rejoint le club piémontais en 2015 pour un montant d’environ 41 millions d’euros, en provenance de Palerme.

C’est à Turin qu’il s’est définitivement imposé : en 293 matchs sous le maillot bianconero, il a inscrit pas moins de 115 buts. Lors de l’exercice 2019-2020, il a été désigné Joueur de l’année en Serie A et a également contribué à plusieurs titres, dont cinq Scudetti et quatre Coupes d’Italie.

À Rome, il a d’abord été un élément régulier, mais son temps de jeu a progressivement diminué. Cette saison, une blessure au genou l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois, ce qui limite son total à 1 300 minutes.

Son contrat, qui expire cet été, ne sera pas renouvelé, et les spéculations l’envoient de plus en plus vers Boca Juniors, information confirmée par des sources ESPN. Si Flamengo reste sur les rangs et compte lui offrir un contrat lucratif selon le spécialiste des transferts César Luis Merlo, le club brésilien pourrait finalement faire chou blanc, car tous les indicateurs pointent vers un retour de Dybala en Argentine.

Dybala a déjà exprimé son intérêt pour un retour dans son pays natal, laissant entendre qu’il serait ravi de retrouver Leandro Paredes. « Ce serait formidable. On ne sait jamais. Aujourd’hui, je joue pour la Roma ; je dois défendre ce maillot. Mais on ne sait jamais. Ils nous manquent énormément. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. »

Paredes, lui, est déjà rentré l’été dernier : Boca Juniors avait versé trois millions d’euros à la Roma pour s’attacher ses services. Le milieu défensif, désormais capitaine, occupe actuellement la deuxième place du groupe A de la Copa de la Liga, à une longueur d’Estudiantes.