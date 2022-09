La nouvelle destination bizarre de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à obtenir un départ de Manchester United cet été, mais il devrait susciter l'intérêt de l'Arabie saoudite.

Le septuple Ballon d'Or a clairement fait savoir qu'il voulait quitter Old Trafford lors de la dernière fenêtre de transfert, mais les liens avec les principaux clubs européens - tels que le Bayern Munich, Chelsea et la Roma - n'ont abouti à aucun accord avant la date limite.

Les seules offres officielles faites à la superstar portugaise provenaient du Moyen-Orient, et d'autres approches de cette région devraient être faites dans les mois à venir.

Yasser Al-Misehal, président de la Fédération saoudienne de football, a déclaré à The Athletic que des offres avaient été faites pour un grand joueur de tous les temps : "Nous aimerions beaucoup voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans la Saudi League. Cela apporterait un énorme retour positif et ce serait une grande nouvelle pour tout le monde. Je suis sûr que tout le monde connaît les exploits et les records de Cristiano Ronaldo, mais aussi en tant que joueur qui est un grand modèle.

Je me dis : "Pourquoi pas ? Je suis sûr que ce serait un accord très coûteux, bien sûr, mais nous pouvons voir que nos clubs obtiennent des revenus plus élevés au cours des deux dernières années. Nous avons déjà vu certains grands joueurs qui jouaient en Premier League venir en Saudi League. J'aime Cristiano Ronaldo en tant que joueur et j'aimerais le voir jouer en Arabie saoudite."