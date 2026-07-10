La NOS réagit sans détour aux déclarations controversées de Pierre van Hooijdonk

La NOS a réagi publiquement aux propos de Pierre van Hooijdonk. L’analyste a affirmé que Sarina Wiegman n’avait pas le profil pour devenir sélectionneuse. Ses déclarations ont suscité un vif émoi.

« Elle n’a aucune expérience au plus haut niveau dans le monde masculin. J’entends tout le monde se contorsionner pour trouver des arguments quand il s’agit de Wiegman : une femme peut-elle devenir sélectionneuse ? », a déclaré l’ancien attaquant à la NOS. « Pour moi, ce n’est pas un problème. Pour moi, la réponse est non. »

« Aujourd’hui, nous avons affaire à de nombreux jeunes d’origines diverses. Parmi eux, il y a beaucoup de joueurs issus d’une culture où la femme n’est pas sur un pied d’égalité avec l’homme », a-t-il ajouté.

Ses propos ont suscité un vif débat. La NOS a toutefois apporté un soutien sans faille à l’ancien international, estimant qu’« il est bon que différents points de vue puissent s’exprimer », a-t-elle déclaré à NU.nl.

« Pierre est assis à la table des analystes et y exprime son opinion personnelle. Il a donné son point de vue sur ce qui, selon lui, est une opinion largement partagée dans le monde du football », a réagi la NOS.

Après une Coupe du monde décevante, la KNVB doit se mettre en quête d’un nouveau sélectionneur. Ronald Koeman, qui avait pris les rênes des Oranje lors de la phase finale, a annoncé qu’il quittait la sélection néerlandaise.

Plusieurs noms circulent déjà : Arne Slot, Erik ten Hag, Peter Bosz et Michael Reiziger sont souvent cités. Pour l’instant, la fédération n’a contacté aucun candidat.