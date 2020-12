Mercato - La MLS invite Messi à venir

Le compte de la MLS en Espagnol invite Leo Messi à rejoindre le championnat américain.

L’entretien de Lionel Messi avec le journaliste Jordi Évole a été a grosse news du monde du football cette semaine.

Messi a parlé pendant un peu plus d'une heure et vers la fin de l'entretien, le joueur de 33 ans a parlé de son avenir, car son contrat avec le expire à l'été 2021.



Por aquí siempre serás bienvenido Leo.😉 pic.twitter.com/76qMrYt1kO — Español (@MLSes) December 28, 2020

Messi a déclaré que même s'il pouvait officiellement commencer à discuter de son contrat avec d'autres clubs avant la saison 2021/22, il se concentrait actuellement sur le fait de remporter un titre avec Barcelone cette année.

La superstar argentine a également déclaré qu'il déciderait s'il restera ou partira d'ici la fin de la saison en cours.

Lorsque Évole a interrogé Messi sur son avenir, l'Argentin a répondu: «J'ai toujours été intrigué de vivre aux États-Unis et de jouer dans la Major League Soccer. Je veux faire l'expérience de la ligue et vivre aux États-Unis, mais pour être honnête, je ne sais pas si cela se produira parce que je ne parle pas de l'année prochaine."

Peu de temps après, le compte MLS en espagnol a tweeté: "Vous serez toujours le bienvenu ici Leo." Un très joli coup de pub.

Il y a peu d'équipes aux États-Unis qui peuvent se permettre Messi en raison de la crise économique que la pandémie de coronavirus a créée et l'Inter Miami ou le pourraient être sa prochaine destination.

Pour rappel, selon Radio Catalunya, Luis Suarez et Leo Messi envisageraient de se retrouver à l'avenir, du côté de la MLS. Le média espagnol évoque en effet la possibilité de les voit s'engager avec l'Inter Miami à l'été 2022. La franchise de David Beckham a déjà attiré Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain cet été, et pourrait rapidement devenir une destination privilégiée pour les stars du ballon rond.