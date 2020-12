Mercato - Messi et Suarez ensemble en MLS ?

Les deux anciens comparses du FC Barcelone, proches dans la vie, souhaiteraient se retrouver en MLS dans les années à venir.

Reverra-t-on un jour Lionel Messi et Luis Suarez porter le même maillot ? Grands amis pendant leurs six saisons passées côté à côte au Barça, les deux sud-américains ont été séparés cet été avec le départ de l'Uruguayen à l' .

Or, selon Radio Catalunya, les deux joueurs envisageraient de se retrouver à l'avenir, du côté de la . Le média espagnol évoque en effet la possibilité de les voit s'engager avec l'Inter Miami à l'été 2022. La franchise de David Beckham a déjà attiré Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain cet été, et pourrait rapidement devenir une destination privilégiée pour les stars du ballon rond.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Lionel Messi pourrait quitter son club de toujours, alors que le de Pep Guardiola, le PSG ou encore l' seraient évoqués comme destinations potentielles. Un départ vers les Etats-Unis ne serait ainsi pas pour tout de suite, l'Argentin ayant pour priorité de rester compétitif jusqu'au Mondial 2022, au .

Il serait ensuite prêt à vivre l'un de ses souhaits de fin de carrière : partie jouer de l'autre côté de l'Atlantique. Ce qui tombe bien, puisque l'été 2022 marquera également la fin du contrat de Luis Suarez avec l'Atlético, lequel pourrait ainsi l'y rejoindre.

L'article continue ci-dessous

"Ce que le club a fait avec Luis, c'est une folie, la façon dont ils ont fait les choses, la façon dont il est parti, il est parti gratuitement et pour une équipe qui va lutter pour les mêmes objectifs que nous", confiait cette semaine Messi à la télévision espagnole à propos du départ de Suarez vers l'Atlético.

Avant de faire le point sur sa situation en Catalogne : "Aujourd'hui, je vais bien. C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment l'été. Ça venait d'avant. Ce qui s'est passé avant l'été, à cause de la fin de la saison, du burofax et tout ça ...

"Puis je l'ai traîné un peu au début de saison, mais aujourd'hui je vais bien. J'ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui m'attend. Je suis excité. Je sais que l'institution traverse une période difficile, au niveau du club et de l'équipe, et tout ce qui entoure Barcelone est difficile mais j'ai hâte d'y être."