La MLS déjà folle de Lionel Messi

Tout juste arrivé à l'Inter Miami, Lionel Messi n'a pas tardé à faire l'unanimité.

Il n'aura pas fallu longtemps à Lionel Messi pour se mettre les fans américains de football dans la proche. Dès l'annonce de son arrivée prochaine à l'Inter Miami, l'international argentin a conquis ses nouveaux fans. Présenté en grande pompe à Miami il y'a une dizaine de jours, La Pulga a déchaîné les foules et malheureusement fait de nombreux déçus puisque le stade de sa nouvelle équipe ne peut accueillir que 18 000 personnes. Sur le terrain, l'ancien Parisien n'a pas non plus pris son temps pour commencer à écrire son histoire. Entré en jeu pour son premier match samedi, il a délivré son équipe grâce à un coup franc victorieux à la dernière minute.

L'influence immense de Messi en MLS

Dans la nuit de mardi à mercredi, le septuple Ballon d'Or a de nouveau brillé. Titulaire pour la première fois, il s'est offert un doublé et a délivré une passe décisive face à Atlanta pour permettre à son équipe de se qualifier tranquillement pour les 16è de finale de la Leagues Cup, compétition co-organisée par la MLS et la Fédération mexicaine de football.

De quoi créer un engouement de plus en plus grand. Et pour preuve, comme l'explique RMC Sport, les maillots du club américain floqués avec le nom de Messi et son numéro 10 sont actuellement en rupture de stock. Sur le site français d'Adidas, équipementier de l'Inter Miami, il est seulement possible de s'offrir le maillot extérieur du club sans flocage. Fox Sport explique que la franchise de David Beckham a multiplié par 25 ses ventes de maillot depuis l'arrivée de l'ex-Barcelonais dans ses rangs. L'effet Messi est déjà présent à Miami, sur et en dehors des terrains.